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易綱：大陸復甦軌道不變 估全年經濟增長8%
大陸央行中國人民銀行行長易綱表示，大陸經濟運行良好，復甦軌道保持不變，惟最近經濟增速有所放緩，原因之一是部分公司管理不善和擴張過快，造成違約風險上升。他預計中國大陸全年經濟增長8%。
據香港經濟日報報導，易綱又預計，中國工業生產者出廠價格指數（PPI）將維持高位，至今年底上行壓力消退。中國上周公布9月PPI數據，按年急漲10.7%，創下25年新高。
易綱昨參加國際金融組織三十人小組（G30）線上會議表示，部分企業違約風險及中小型銀行經營困難，是中國經濟面臨的風險，有關部門正在密切關注，防止演變成系統性風險。
他指，人行將繼續實施穩健貨幣政策，如採取各種措施抵禦金融風險，例如為中小型銀行補充資本。
易綱表示，雖然恒大集團問題令人有點擔憂，但總體而言，中國可控制恒大的風險，預防它成為系統性風險。
他指，恒大的負債分散在金融體系中數百個實體中，沒有太過集中，而法律明確規定了債權的優先次序，並將依法尊重債權人和股東的權益。同時，大陸政府亦會努力保護消費者和購房者。
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