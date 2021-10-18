衝刺雙11 天貓淘寶向台灣消費者推優惠

衝刺今年天貓雙11全球狂歡季，淘寶海外台灣站18日宣布，將於20日20時啟動「驚喜預售期」，台灣消費者不但可享受天貓淘寶全平台使用台灣信用卡刷卡預付購物金的便利支付服務，首波開檔主打優惠更推出與Visa全台獨家聯名「天天Visa DAY–免3%激省優惠券天天發送超有感」活動。

活動於20日20時預售啟動即搶先開灑，21日起天天中午12時釋出，連續23天不間斷，還可每天重複搶券。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，隨著消費者對於電子商務需求增加，使用者體驗也受到重視，根據「Visa消費者支付調查2.0」顯示，近七成的消費者最期待手機APP內及網站的無縫支付體驗，顯示台灣消費者越來越重視在電商購物鏈路中的金流支付環節。

因此天貓淘寶海外台灣站在今年9月，首度與台灣本地信用卡業者合作推出刷卡預付定金的便利服務，讓台灣消費者能更簡單地享受在天貓淘寶平台上的跨境預購體驗。

劉慧娟指出，在20日20時即將展開的2021天貓雙11驚喜預售期，這次與全球支付服務龍頭品牌Visa聯名合作，獨家在天貓淘寶提供台灣消費者誠意滿滿的刷卡免3%優惠券，Visa信用卡或簽帳金融卡皆適用，相信對許多高度重視回饋趴數差異的台灣消費者而言，這次獨家聯名合作，絕對會是天貓雙11「驚喜預售期」開跑最有感的首波主打優惠。