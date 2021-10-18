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陸統計局：陸前三季消費對GDP貢獻率64.8%

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家統計局新聞發言人付凌暉18日表示，前三季大陸消費對GDP的貢獻率為64.8。（圖／取自中新網）
大陸國家統計局新聞發言人付凌暉18日表示，前三季大陸消費對GDP的貢獻率為64.8。（圖／取自中新網）

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉18日表示，前三季大陸消費對GDP的貢獻率為64.8%，大陸經濟長期向好的基本面顯現，發展經濟潛在回旋空間較大。

付凌暉在大陸國新辦記者會上還指出，大陸能源供應偏緊是階段性的，對經濟影響有限。

大陸國家統計局18日公布9月大陸社會消費品零售總額人民幣3兆6833億元（約新台幣16兆2065億元），年增4.4%；月增長0.3%。前三季，社會消費品零售總額人民幣31兆8057億元，年增16.4%。

此外，大陸前三季網路零售額人民幣9兆1871億元，年增18.5%，其中，實物商品網路零售額人民幣7兆5042億元，年增15.2%；占社會消費品零售總額的比重為23.6%。

大陸國家統計局18日並公布大陸第三季國內生產毛額（GDP）年增4.9%，低於市場預期，這是去年第三季以來的最低季度GDP年增速，當時也為4.9%。

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