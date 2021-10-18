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大陸央行行長易綱：恒大集團風險可控

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中國恒大集團陷入債務危機。圖／取自每日經濟新聞
中國恒大集團陷入債務危機。圖／取自每日經濟新聞

大陸央行「中國人民銀行」行長易綱表示，恒大集團風險可控。

據星島網報導，他表示，相信可避免出現系統性風險，強調會嚴格依照法律，充分尊重債權人及股東權益，法律亦清楚規定債權的優先次序。

他並指，大陸一些公司因管理不善及過度擴張，令違約風險增加，拖慢中國大陸的經濟增長速度。

另據香港電台報導，易綱周日表示，中國經濟運行良好，復甦軌跡並無改變，但亦面臨挑戰，例如部分企業因為管理不善而出現違約風險。

他指出，部分企業違約風險及中小型銀行經營困難，是中國經濟面臨的挑戰之一，有關部門正在密切關注，防止演變成系統性風險。他又提到，人民銀行將專注於數位人民幣的零售及大陸國內使用。

中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾日前在第三季度金融統計資料記者會上，批評恒大集團管理不善，未能根據市場形勢變化審慎經營，反而盲目多元化擴張，造成經營和財務指標嚴重惡化，最終爆發風險。不過，他認為，總體上看，恒大風險對金融行業外溢性可控。

鄒瀾表示，恒大集團總資產規模超過人民幣二兆元，其中房地產開發項目約佔六成，涉及一千多家作獨立法人的項目子公司，恒大集團總負債中，金融負債不到三分之一，債權人比較分散，單個金融機構風險敞口不大。總體上看，其風險對金融行業外溢性可控。目前相關部門和地方政府正在按照法治化、市場化原則，依法依規開展風險處置化解工作，督促恒大集團加大資產處置力度，加快恢復項目建設，維護消費者合法權益。金融部門將配合住房建設部門和地方政府做好專案復工的金融支持。

恒大 中國人民銀行

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