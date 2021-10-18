大陸第三季GDP增長4.9% 官方：經濟恢復仍不穩固

大陸國務院今天發布2021年前三季度國民經濟運行情況，初步核算，前三季度國內生產總值82兆3131億元（人民幣，下同），同比增長9.8%；第三季度同比增長4.9%。官方指出，經濟總體保持恢復態勢，但當前國際環境不確定性因素增多，大陸經濟恢復仍不穩固、不均衡。

據澎湃新聞報導，大陸國新辦今舉行記者會，由大陸國家統計局發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉介紹經濟情況。

分季度看，一季度同比增長18.3%，兩年平均增長5.0%；二季度同比增長7.9%，兩年平均增長5.5%；三季度同比增長4.9%，兩年平均增長4.9%。

分產業看，前三季度第一產業增加值5兆1430億元，同比增長7.4%，兩年平均增長4.8%；第二產業增加值32兆940億元，同比增長10.6%，兩年平均增長5.7%；第三產業增加值45兆761億元，同比增長9.5%，兩年平均增長4.9%。從環比看，三季度國內生產總值增長0.2%。

前三季度，農業（種植業）增加值同比增長3.4%，兩年平均增長3.6%。前三季度，大陸規模以上工業增加值同比增長11.8%，兩年平均增長6.4%。前三季度，第三產業持續增長。

前三季度，大陸全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.6%，漲幅比上半年擴大0.1個百分點。其中，9月大陸全國居民消費價格同比上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點；環比持平。前三季度，城市居民消費價格上漲0.7%，農村居民消費價格上漲0.4%。

前三季度，大陸全國城鎮新增就業1045萬人，完成全年目標的95.0%。9月，大陸全國城鎮調查失業率為4.9%，比上月下降0.2個百分點，比上年同期下降0.5個百分點。本地戶籍人口調查失業率為5.0%，外來戶籍人口調查失業率為4.8%。

前三季度，大陸全國居民人均可支配收入2萬6265元，同比名義增長10.4%，兩年平均增長7.1%；扣除價格因素同比實際增長9.7%，兩年平均增長5.1%，與經濟增長基本同步。

按常住地分，城鎮居民人均可支配收入3萬5946元，同比名義增長9.5%，實際增長8.7%；農村居民人均可支配收入1萬3726元，同比名義增長11.6%，實際增長11.2%。

官方指出，總體來看，前三季度大陸國民經濟總體保持恢復態勢，結構調整穩步推進，推動高質量發展取得新進展。但也要看到，當前國際環境不確定性因素增多，大陸經濟恢復仍不穩固、不均衡。下一步，要著力促進經濟持續健康發展，著力深化改革開放創新，不斷激發市場活力、增強發展動力、釋放內需潛力，努力保持經濟運行在合理區間。