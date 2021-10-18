2025 浙打造千家智能工廠

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「2021世界數字經濟大會暨第十一屆智慧城市與智能經濟博覽會」，10月15日至17日在浙江寧波舉行。以「產業大腦+未來工廠」為突破口，是浙江省數位化路徑中的重要一環。該省將完善未來工廠建設機制，到2025年打造未來工廠、智能工廠1000家，培育以未來工廠為引領的新智造群體。

中新社報導，未來工廠建設是浙江在中國大陸的率先探索。在位於寧波的康賽妮集團有限公司，整個「未來工廠」即將完成最後的調試。據康賽妮智能工廠項目現場負責人牟黃波表示，該項目是全行業首家智能「黑燈」數位化無人工廠，「產能效率將是正常10條生產線的近2倍」。

寧波市經濟和信息化局局長張世方表示，截至目前，該市累計入選省級未來工廠共8家，「力爭到2025年，打造省級未來工廠15家以上」。

在博覽會寧波移動展區內，一列「數字政府車廂」吸引眾人目光。該車廂螢幕上展示其與寧波市綜合行政執法局共同打造的城管建築垃圾監管平台。該平台主要針對工程渣土等建築垃圾，通過動態監管等功能，推動工地渣土規範化處置、智能化管控。

寧波市委書記彭佳學表示要以更積極主動的姿態擁抱數位時代。

本屆博覽會簽約項目共有50個，其中一個就是寧波市數位鄉村建設戰略。該項目合作方將合力打造中國大陸首個數位孿生鄉村示範市，推動鄉村治理和公共服務智能化。

通過「5G+區塊鏈+物聯網」技術打造農產品防偽溯源系統、全自動分析系統一鍵獲得核酸檢測結果、「5G+北斗」高精度定位系統……在共同富裕的路上，數位重要性愈發體現。

車廂

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