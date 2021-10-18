溫州論壇 3台青創業簽約

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

以「青·共享共融」為主題的2021溫州首屆兩岸青年創業論壇，16日在浙江省溫州市鹿城區舉行。現場，「溫州（鹿城）台青創客坊」授牌啟用，並現場簽約3個台灣青年創業項目。

中新社報導，溫州是海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展示範區，是海峽西岸經濟區五大中心城市之一，也是大陸離台灣空中航線最近的城市。

溫州市台辦副主任林瑞都表示，溫州是台灣青年發展事業、實現夢想的一方熱土。2019年至今，溫州全市新註册涉台企業165家，新增涉台項目總投資34.89億元人民幣，邀請台胞來溫州交流達6500人次。

溫州市鹿城區委常委陳軍蘋說，「鹿城·台灣青年文化節」已舉辦八年，為助力台胞特別是台灣青年在大陸圓夢，今年特別舉辦兩岸青年創業論壇，為兩岸青年提供嶄新的交流合作平台。此次論壇上，台灣青年還分享了自己創業和實習經歷及感受，暢談大陸的發展環境和機遇。

台灣青年社區文化發展協會理事長陳先生在視訊連線中表示，溫州被台灣青年稱為「好近、好親、好暖心的大陸創業城市」。他談道，「兩岸青年更要將個人價值和國家需要更好地結合起來」。

青年 創業

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