上海 已具備金融科技發展潛力

首屆新金融青年論壇15日在上海舉行，中國人民銀行副行長潘功勝指出，上海已基本建成了與中國大陸經濟實力及人民幣國際地位相適應的國際金融中心，金融疊加科技要素，使上海具備金融科技發展潛力。

中新社報導，交通銀行行長劉珺指出，創造、開放、協調、綠色、共享是下一步發展的主基調，這要求金融發展一定是低能耗的，而在數位時代，「只有全球全域的互聯才是大數據，才是未來數字（數位）經濟、綠色金融前進的方向。」

國際金融論壇(IFF)副理事長兼秘書長、世界銀行前副行長祝憲表示，雖然全球經濟不確定性仍多，但疫情後的經濟恢復也會為新興市場經濟和發展中國家提供更為綠色和可持續發展的轉型機會。祝憲建議，可適當超前投資一些可持續發展項目，大力推動綠色金融，促進經濟的綠色、智能復甦。

匯豐銀行（中國）有限公司副董事長王雲峰建議，作為國際金融中心，上海應當仁不讓地推進國際板發行、設立中國大陸第一家合資託管銀行，以及充分發揮自貿區作用，成為人民幣定價城市和人民幣在岸、離岸市場全球交易中心。

王雲峰表示，數位化金融科技對於金融機構的成敗已起到關鍵作用，而上海豐富的金融人才是促使更多外資金融機構落戶於此的重要原因，「如匯豐今後五六年將以財富管理為重要發展戰略，這一業務需要有金融、科技、溝通能力的複合型新興人才。」

數據顯示，目前上海金融從業人員約為47萬，總體上呈現年輕化、高學歷等特徵。有近30%的海歸金融人才選擇上海為首選工作地。

上海市副市長吳清表示，上海將致力建設「兩中心」全球資產管理中心、金融科技中心；「兩樞紐」國際綠色金融樞紐、人民幣跨境使用樞紐；「兩高地」國際金融人才高地、金融營商環境高地，其中人才高地建設是重中之重。

論壇上，新金融青年領軍者計畫正式啟動。該計畫旨在助推新金融青年力量的崛起，助力上海國際金融中心建設和長三角一體化發展等重大戰略。