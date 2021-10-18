紅木小件 闖出海外市場

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

河北廊坊大城縣素有「中國京作古典家具之鄉」的美譽，是中國大陸北方最大的紅木家具生產和交易集散地。大城縣南趙扶鎮小李莊村是生產木梳、扇子、手把件的專業村，全村有近110家家庭手工業作坊，從業人員占全村人口70%。

中新社報導，南趙扶鎮小李莊村村民李玉成家中，他的妻子忙著給顧客定製的紅木扇子打磨拋光、組裝扇面。不同傳統單一線下銷售，李玉成家產品主要依靠線上銷售和線下私人訂製，年產木扇4萬多把，年收入200多萬元（人民幣，下同）。

「我們開始主要用紫檀、黃花梨、紅酸枝等名貴木材製作明清古典家具，到後來把不適合做家具的邊角小料或有獨特造形的名貴木料做成工藝品。」大城縣古典家具協會會長馮廣洪說，相較紅木家具注重歷史文化傳承的古典造型，木質工藝品融合傳統藝術和現代流行兩大元素，吸引了中青年受眾。

馮廣洪說，紅木家具原材料大多要從國外進口，在從國外選原材料的同時，也將紅木工藝品帶到國外市場。

截至目前，大城縣有35家生產製作木質工藝品規模以上廠家，家庭作坊式生產的達1800多家，從業人員約7600人，年經營收入在3.8億元以上。全縣年出口額超過6000萬元，占同類產品國外市場份額70%以上。

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