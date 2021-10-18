廣州加快推進「國際消費中心」

廣州市商務局、文廣旅局等多部門10月16日舉行發布會稱，該市利用廣交會帶來新機遇、新空間，推動貿易與產業、進出口、貨物貿易與服務貿易、貿易與雙向投資協調發展，加快推進國際消費中心城市培育建設。

中新社報導，廣州市商務局的信息稱，每年線下廣交會期間，都會形成數十萬參展商、採購商、參觀團等客流量，帶動廣州及周邊地區的餐飲、住宿、旅遊、交通等多方位消費，促進國際、國內文化的傳播交流。

根據相關規劃，廣州將利用廣交會平台促進廣貨與國際接軌，提升廣州製造的綜合實力、創新能力和國際競爭力；發揮廣交會的龍頭作用，建設國際會展新高地，延伸會展產業鏈、供應鏈、服務鏈，在粵港澳大灣區率先打造全球貿易數字化領航區，提升大灣區集聚與配置全球資源的能力；推動廣州智能製造發展，培育新一代信息技術、高端裝備製造等新支柱產業，鼓勵企業有序參與國際產能合作，融入「一帶一路」建設。

目前，廣州市已全面啟動國際消費中心城市培育建設，計畫用5年時間，基本建成「灣區製造」引領、全球資源薈萃，錯位互補協同、城鄉生態包容，文商旅體融合、嶺南文化凸顯，自由便利流動、雙向互濟共進，面向世界的數智化、時尚化、現代化國際消費中心城市，實現從「賣全球」向「賣全球、買全球」轉變。

廣州市規劃和自然資源局官員則表示，該市正謀劃布局四個層次的國際消費中心空間體系，包括：世界級核心承載區－國際知名商圈－城市商業中心－社區商業節點；建設天河路－珠江新城、長隆－萬博、金融城－黃埔灣、白鵝潭、廣州塔－琶洲5個具有全球影響力和美譽度的世界級商圈。