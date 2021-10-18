濰坊壽光 蔬菜小鎮 滿滿高科技

色彩繽紛的奶油生菜、三色水果椒、巨人南瓜、栗子南瓜、蘋果苦瓜等嶄新品種蔬菜，在「中國農業矽谷」壽光蔬菜小鎮，各類蔬菜琳琅滿目，蔬菜種植背後的「黑科技」更是讓人大開眼界。

在明亮的溫室大棚裡，小番茄的幼苗正吸收水分營養肆意生長。工作人員指出，這裡培育的小番茄，大小如櫻桃，分為球形、洋梨形、醋粟形等多種果型，口味多達12種。這些小番茄來頭可不小，它們身上充滿了農業「黑科技」。

壽光研發，具有智慧財產權的蔬菜新品種達到140個。記者賴錦宏／攝影 椰糠無土栽培就是其中一項，並且為溫室裝上感應器。「這些番茄，都是由椰糠無土栽培而成的。」小鎮負責人稱，由椰子殼加工而成的「椰糠」，外觀與泥炭極其相似，質地較輕，具有天然有機、無汙染、通透性好的特點，不但適合蔬菜的根部生長，還能有效減少病蟲害，並且與傳統的日光溫室相比，土地利用率提高30%以上，生產效率提高50%以上。

占地12000平方公尺的智慧聯動溫室，可以一目了然各種數據，包括空氣溫濕度、土壤溫度、土壤水分、土壤PH值、土壤EC值，二氧化碳濃度、光照強度、葉面溫濕度、莖稈粗細等傳感器，採集這些環境和作物數據，傳到雲端，通過對數據分析，結合作物生長特點、種植標準進行調整，確保適合植物生長的環境條件。

在「黑科技」溫室中長大的蔬菜，不但有量身定製的營養供給，還有定期「體檢」，根據體檢結果，電腦會自動進行營養液的配送比例，使蔬菜的營養更豐富，口感更好，品質得到大幅提升。在品鑑中心，溫室長成的水果蔬菜被整齊地擺放在櫃檯中，色彩繽紛賞心悅目。

如今，蔬菜小鎮自主研發的黃瓜新品種「壽研4號」，一株可同時結三個瓜，畝產可達3萬公斤；自主培育的巧克力色櫻桃蕃茄品種－壽研吉利，抗病性強，口感酸甜；自主培育的黃色櫻桃番茄「夏威夷」，糖度可達12度以上，可替代目前進口的以色列品種。

據悉，壽光市企業育種研發中心已達到13家，擁有自主智慧財產權的蔬菜新品種達到140個，種苗年繁育能力達到17億株，產值10億多元人民幣，銷往大陸各地。