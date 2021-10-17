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大陸工信部長談「反壟斷」 提出三方面工作重點

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸工信部長肖亞慶。人民網
大陸工信部長肖亞慶。人民網

大陸市場高度關注官方對於反壟斷和反不正當競爭等相關政策，在強化反壟斷方面，大陸工業和信息化部部長肖亞慶受訪提出三方面的工作重點。

據人民網報導，肖亞慶表示，大陸國家主席習近平指「強化反壟斷、深入推進公平競爭政策實施，是完善社會主義市場經濟體制的內在要求」，為工信部的工作指明了前進方向、提供了根本遵循。

他並指，工信部將切實抓好相關工作。一是依法加強電信和互聯網市場監管。主要是完善市場規則、加強監管執法，堅決遏制不正當競爭行為，初步解決了一批社會普遍關注的突出問題。

二是切實保障中小企業公平參與競爭。會同各成員單位，堅定不移貫徹兩個毫不動搖，鼓勵、支持、引導中小企業健康發展，保護中小企業合法權益，著力破除各類隱形壁壘，消除影響公平競爭、妨礙創新的各種制度束縛，為企業持續健康發展營造良好的市場環境，推動大中小企業良性互動、融通發展。

三是紮實抓好政策公平競爭審查。建立公平競爭審查工作機制，做到政策措施發布前「應審盡審」，從源頭上保障各類企業平等使用生產要素、公平參與市場競爭。

肖亞慶說，將緊扣保持製造業比重基本穩定、提升產業鏈供應鏈現代化水平等重點任務，紮實做好相關工作，促進形成公平競爭的市場環境，努力為各類企業特別是中小企業拓展發展空間，更好保護消費者合法權益，促進工業和信息化領域高質量發展。

提到今年7月工信部啟動了為期半年的互聯網行業專項整治行動，他表示，開展互聯網行業專項整治行動，是互聯網領域反不正當競爭的重要監管實踐，目的是遏制不正當競爭行為，保障用戶權益，維護市場秩序。

肖亞慶說，專項行動聚焦擾亂競爭秩序、侵害用戶權益、威脅數據安全、違反資質和資源管理規定等4個方面8類問題，涉及22個典型違規情況，採取技術手段開展在線巡查，及時檢測、核查進展情況，推動逐項整改到位，一些突出問題得到初步解決。比如，各主要互聯網企業開屏彈窗信息「關不掉」問題發現率由69%降到基本清零、「亂跳轉」由90%下降至1%；即時通信企業的一些屏蔽行為得到糾正，用戶體驗逐步改善。

他表示，下一步將繼續深入推進互聯網行業專項整治行動，壓實企業主體責任，加強監督檢查，完善協調機制，抓住難點問題，進一步加大工作力度，努力營造公平競爭、安全有序的互聯網市場環境。

習近平

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