可供全德國人入住 恒大危機照亮中國大陸獨特鬼城現象

中國大陸最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，投資人正等著看巨額債務要怎麼處理。CNN則於15日報導，分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國大陸房地產市場正在轉涼。

中國人民銀行（大陸央行）金融市場司長鄒瀾15日答覆記者提問時指出，「恒大集團的問題在房地產行業是個別現象」。他表示，「近年來，這家公司經營管理不善，未能根據市場形勢變化審慎經營，反而盲目多元化擴張，造成經營和財務指標嚴重惡化，最終爆發風險」。

CNN指出，警告信號已經閃爍一段時間了，在恒大集團垮台之前，中國大陸各地據信數千萬公寓空置，這個問題近年來就只變得更糟。

按凱投宏觀（Capital Economics）首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）的估算，中國大陸仍有約3000萬處未售房產，可為8000萬人提供住處，這幾乎是德國的全部人口。

除此之外，根據凱投宏觀估計，約1億件房產可能已被買入、但沒有入住，可容納約2.6億人。這類建案多年來備受矚目，甚至被稱為中國大陸的「鬼城」。

然而，《Business Insider》也在相關報導指出，這些空置房產沒被拋棄，不存在年久失修，就只是無人入住或作為投資而被購入的新建築，也因此被視為中國大陸的獨特現象與供需失配的症狀。