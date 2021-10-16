李克強要求確保民生用電 同時力保企業正常生產用電

據新華社報導，大陸國務院總理李克強13日至15日在廣東視察時，「十分關心電力、煤炭供應保障」。面對家電大廠美的集團負責人反映，集團部分企業受到限電影響，李克強表示，「保電既要確保民生用電，又要努力保企業正常生產用電」。

李克強強調，這就是保就業、保產業鏈供應鏈穩定，保經濟平穩運行。尤其對製造業、吸納就業多的企業要重點保障。同時要採取有力措施節約用電，對城市夜景亮化也要合理控制。

報導稱，李克強在順德五沙熱電公司視察時說，電力等能源是工業化城鎮化的動脈，是發展的基石。大陸中央已採取多方面措施促進煤炭、電力增產保供，協調保障電煤運力，重點煤企要履行供煤合同。要保障發電企業合理融資需求，落實完善燃煤電價擴大浮動範圍政策，用市場化辦法保障能源供應。

大陸央行貨幣政策司長孫國峰在15日記者會中也強調，金融機構要按市場化、法治化和商業化原則，對煤電、煤炭企業和項目等予以合理的信貸支持，不得盲目抽貸斷貸。

此外，李克強還指出，「穩物價」是大陸宏觀調控的重要目標。他說，「我們會繼續採取措施防止大宗商品價格上漲向供應鏈下游傳導，保證民用電價格穩定」。

李克強表示，今年大陸糧食豐收已成定局，可以有力支撐居民消費價格（CPI）平穩，不形成通膨趨勢。他並透露，大陸將研究實施階段性減稅，緩解下游中小微企業成本壓力。

大陸國家統計局日前公布，9月大陸消費者物價指數（CPI）上漲0.7%，但生產者物價指數（PPI）漲幅卻擴大至10.7%，創有數據記錄以來的新高。PPI與CPI落差持續擴大，分析稱，PPI所代表的上游通膨和CPI所代表的下游通縮並存，將擠壓中下游的中小企業利潤，使其生存越來越困難。

中國社會科學院財經戰略研究院副院長楊志勇接受上海《澎湃新聞》訪問時表示，中小微企業抗風險能力較弱，又是就業大戶，階段性減稅將能協助其度過難關。