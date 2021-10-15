大陸愛國電影《長津湖》大賣 票房可望破人民幣50億元
宣揚大陸愛國主義的電影「長津湖」刷新中國多項紀錄，截至14日票房累計已突破人民幣44億元。目前該片現仍在熱映中，最終可望突破50億元（約新台幣236.5億元）大關。
據中新網報導，「長津湖」是一部長達2小時56分鐘的電影，製作成本是迄今中國電影史上投資和製作規模最大的國產電影，描述中國大陸在「抗美援朝」（韓戰）擊敗美軍的故事。
這部電影反映當前美中對抗下的中國大陸的「主旋律」，似乎也點燃大陸民眾的愛國情懷。據統計，截至15日，「長津湖」在中國電影史的票房總排名，以人民幣44億元暫居第6名，離第一名的「戰狼2」僅差了12億元。中國電影史上突破50億票房的電影，分別是「戰狼2」、「你好，李煥英」，與「哪吒之魔童降世」。
但大陸官方不准民間批評該部電影，大陸前調查記者羅昌平日前就因批評「長津湖」而遭到刑拘。他在微博上寫道：「半個世紀之後國人少有反思這場戰爭的正義性，就像當年的沙雕連不會懷疑上峰的『英明決策』。」
根據警方通報，羅昌平是被控涉嫌「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」，官方媒體報導他被刑拘一事，以儆效尤。
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