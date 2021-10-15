銀保防大股東濫權 監管辦法上路

近年來中國大陸一些銀行保險機構出現股東股權亂象，滋生風險隱患。中國銀保監會14日公布「銀行保險機構大股東行為監管辦法（試行）」，對大股東們提出更為嚴格的監管標準。

中新社報導，銀保監會有關部門官員指出，少數銀行保險機構大股東濫用股東權利，不當干預公司經營，違規謀取控制權，利用關聯交易進行利益輸送和資產轉移，嚴重損害中小股東及金融消費者的合法權益。

根據監管實踐，目前中小機構股權普遍較為分散，控股股東很少，大量對公司有重大影響的股東只能按照主要股東（5%）的標準實施監管，從而出現監管不足。因此，為增強監管效率和精準性，「辦法」將控股股東和部分需要重點監管的關鍵少數主要股東一並界定為「大股東」，並提出更為嚴格的監管標準。

例如，「辦法」嚴格規範約束大股東行為，明確禁止大股東不當干預銀行保險機構正常經營、利用持牌機構名義進行不當宣傳、委託他人或接受他人委託參加股東大會、用股權為非關聯方的債務提供擔保等。

「辦法」還統一銀行保險機構監管標準，明確股權質押比例超過50%的大股東不得行使表決權，禁止銀行保險機構購買大股東非公開發行的債券或為其提供擔保、與大股東直接或間接交叉持股等。鼓勵銀行保險機構制定大股東權利義務清單和負面行為清單，對濫用股東權利給銀行保險機構造成損失的大股東，要依法追償，積極維護自身權益。

上述舉措是否意味著官方全面限制大股東參與公司經營管理？銀保監會強調，「辦法」相關規定旨在防範大股東通過違規方式干預公司經營。對大股東在法律法規和監管制度規定範圍內，通過公司治理程序正當行使的股東權利，如按公司法規定行使知情權、建議和質詢權、股東（大）會參會權和表決權等，監管部門均予以支持和鼓勵。