粵收緊房貸 提升製造業貸款

廣東銀保監局14日披露，廣東嚴格落實房地產貸款集中度管理制度和重點房地產企業融資管理規定，防範房地產貸款過度集中，促進房地產市場平穩健康發展。

新華社報導，截至9月末，廣東銀保監局轄區（不含深圳）房地產貸款占各項貸款比重同比下降1.5個百分點，個人住房貸款首套房占比超過90%，住房租賃市場貸款快速增長。

與此同時，針對實體經濟，廣東對重點製造業領域信貸服務質效持續提升。截至9月末，廣東轄區投向實體經濟的貸款同比增長17.1%。其中，製造業貸款餘額1.7兆元（人民幣，下同），與去年同期相比增長21.7%。

中小企業辦大事，金融助力不可少。截至9月末，小微企業各項貸款餘額3.4兆元，與去年同期相比增長21.3%；小微企業貸款戶數139.8萬戶，同比增長11.5%。

廣東繼續加大小微企業信用貸款、中長期貸款投放力度。截至9月末，廣東轄內小微企業信用貸款同比增長超過30%，小微企業中長期貸款占比62%。