台建築團隊陪護 助閩鄉建鄉創
隨著平潭「石頭會唱歌」、海滄區院前社、泰寧耕讀李家等一批批促進鄉村振興的閩台合作樣板項目落地，有效助力福建的鄉村振興。
中新社報導，福建省住房和城鄉建設廳副廳長蔣金明13日於福州披露，截至目前，福建已收集275個項目需求，簽約落地120個項目，全省共引進台灣團隊90多支、鄉建鄉創人才300多名，鄉建鄉創陪護式服務28個村，覆蓋福建全省近70%縣（市、區）。
今年三月，福建省鼓勵100個村莊引進台灣建築師團隊開展農村人居環境整治陪伴式服務：鼓勵台灣建築師（含文化創意）團隊為村莊提供1年以上陪護式服務，且平均每月指導服務不少於10天，以提升農房建築風貌為主要服務內容，開展陪伴式設計服務指導。福建省住建廳將為每個村莊或項目予以省級補助50萬元人民幣以上的服務費用。
蔣金明說，今年3月，福建省住建廳推出「關於深化閩台鄉建鄉創融合發展若干措施」，省級財政將每年補助閩台鄉建鄉創合作項目從原來10個增加到100個，合作範圍從村莊規劃設計、文創拓展到歷史文化保護、農房建設、產業培育等多領域多方面。
福建常態化舉辦項目對接會和成果展，邀請兩岸專家規劃設計單位和文化創意團隊，通過線上線下方式宣傳推介合作成果，推動兩岸交流合作走深走實。設立「海峽兩岸鄉建鄉創發展研究院」、深入探索閩台合作新模式新路徑，建設兩岸高端智庫和融合實踐平台工作成效。
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