縉雲仙都兩岸交流基地 授牌

14日，值「辛丑（2021）年中國仙都祭祀軒轅黃帝大典」之際，浙江麗水縉雲仙都景區海峽兩岸交流基地正式授牌，旨在通過黃帝文化推動兩岸交流。

中新社報導，今年7月，大陸國台辦批准在浙江麗水縉雲仙都景區新設海峽兩岸交流基地，成為浙江省獲批的第6個海峽兩岸交流基地、麗水市首個海峽兩岸交流基地。

縉雲是中國大陸唯一一個以軒轅黃帝名號命名的縣。作為南方黃帝祭祀中心、黃帝文化輻射中心和研究中心，縉雲仙都景區是兩岸同胞共同傳承中華傳統文化、追思中華始祖、銘記炎黃榮耀的重要場所，是擴大兩岸交流合作、促進兩岸融合發展的重要平台。

1998年，縉雲恢復祭祀黃帝的典禮，並於每年清明節舉行民祭、重陽節舉行公祭軒轅黃帝活動。縉雲縣縣長王正飛表示，授牌縉雲仙都景區海峽兩岸交流基地，「不僅是對兩岸同胞真摯友誼的最好詮釋與有力見證，同時也將推動兩地進一步深化多層次、多領域、全方位的交流合作。」

以此次授牌為契機，縉雲目標把仙都景區海峽兩岸交流基地打造成為海峽兩岸黃帝文化交流中心、文化交流體驗區、農旅康養體驗區和經貿合作交流區的「一心三區」交流平台。