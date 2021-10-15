台商叫好 研華科技匯率年省逾千萬

江蘇省昆山市金融支持深化兩岸產業合作改革創新試驗區（簡稱「昆山金改區」）獲批後，與台商台胞有關的蘇銀凱基消費金融有限公司（簡稱「蘇銀凱基消費金融」）、人民幣兌新台幣NDF（無本金遠期交割）匯率保值業務、以及台商發展基金等都於今年成立。

蘇銀凱基消費金融獲批，是繼蘇寧消費金融後，江蘇第二家持牌消費金融公司。

蘇銀凱基消費金融總裁蔣建明表示，截至九月末公司資產規模超人民幣60億元。

蘇銀凱基消費金融註冊資本6億元，江蘇銀行持股50.1%、台灣凱基銀行持股33.4%、五星控股及海瀾之家分別持股9.0%、7.5%。

昆山金改專班負責人胡峰指出，截至目前共有2件人民幣兌新台幣NDF匯率保值業務，由工行和中行為GL科技、TF電子，辦理人民幣對新台幣NDF業務，滿足企業避險需要。

華創毅達董事、台商發展基金投資經理薛品嶸說，基金主要服務台商，協助台資企業轉型升級和台青創新創業，公司9月29日取得營業執照，投資策略是鎖定想留在境內創業或是二次創業。

「台商發展基金應該早點成立。」昆山瑪冀電子總經理程彧倞指出，已撐過創業時期的死亡線，今年已完成融資，未來會有融資計畫。

研華科技總經理陳順浪表示，匯兌損失會吃掉公司利潤，自從金融改革以後，開放用人民幣結匯，銷售部分用人民幣，部分用美金，每年省下來的匯率大概超過人民幣1,000萬以上。