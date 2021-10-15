台商叫好 研華科技匯率年省逾千萬

聯合報 / 特派記者林宸誼／昆山報導

江蘇省昆山市金融支持深化兩岸產業合作改革創新試驗區（簡稱「昆山金改區」）獲批後，與台商台胞有關的蘇銀凱基消費金融有限公司（簡稱「蘇銀凱基消費金融」）、人民幣兌新台幣NDF（無本金遠期交割）匯率保值業務、以及台商發展基金等都於今年成立。

蘇銀凱基消費金融獲批，是繼蘇寧消費金融後，江蘇第二家持牌消費金融公司。

蘇銀凱基消費金融總裁蔣建明表示，截至九月末公司資產規模超人民幣60億元。

蘇銀凱基消費金融註冊資本6億元，江蘇銀行持股50.1%、台灣凱基銀行持股33.4%、五星控股及海瀾之家分別持股9.0%、7.5%。

昆山金改專班負責人胡峰指出，截至目前共有2件人民幣兌新台幣NDF匯率保值業務，由工行和中行為GL科技、TF電子，辦理人民幣對新台幣NDF業務，滿足企業避險需要。

華創毅達董事、台商發展基金投資經理薛品嶸說，基金主要服務台商，協助台資企業轉型升級和台青創新創業，公司9月29日取得營業執照，投資策略是鎖定想留在境內創業或是二次創業。

「台商發展基金應該早點成立。」昆山瑪冀電子總經理程彧倞指出，已撐過創業時期的死亡線，今年已完成融資，未來會有融資計畫。

研華科技總經理陳順浪表示，匯兌損失會吃掉公司利潤，自從金融改革以後，開放用人民幣結匯，銷售部分用人民幣，部分用美金，每年省下來的匯率大概超過人民幣1,000萬以上。

人民幣 台商 創業

延伸閱讀

凱基期貨積極造市、持續創新 獲鑽石獎肯定

凱基期貨積極造市 獲期貨鑽石獎肯定

江蘇支持台企復工 貸款逾百億

最牛一輪／智原績優 凱基13搶鏡

相關新聞

大陸9月PPI大漲10.7% 創新高

受煤炭、石油和天然氣等大宗商品價格飆漲影響，中國大陸9月份生產者物價指數（PPI）較去年同期大漲10.7%，創1996年...

李克強拍胸脯 保證今冬明春供電安全

中國進出口商品交易會（廣交會）14日在廣州開幕，是疫情後首次恢復線下展。廣交會被譽為大陸外貿「晴雨表」，大陸國務院總理李...

昆山金改區 開創多個「第一」

昆山市兩岸交流中心主任陳煒14日表示，江蘇省昆山市金融支持深化兩岸產業合作改革創新試驗區（簡稱「昆山金改區」）去年8月獲...

中國十一長假後限電鬆綁？ 台商際遇差別大

中國限電政策在長假結束後，似乎有所調整。江蘇昆山台商透露部分限制略有鬆綁，陸續復工，但是整體產能仍無法回到限電之前。另有...

電價漲 李克強：減稅挺企業

中國大陸近日放寬電價上漲幅度以激勵業者多發電後，大陸總理李克強昨在廣東視察一家發電廠時表示，電價如果太高，下游企業會受不...

台商叫好 研華科技匯率年省逾千萬

江蘇省昆山市金融支持深化兩岸產業合作改革創新試驗區（簡稱「昆山金改區」）獲批後，與台商台胞有關的蘇銀凱基消費金融有限公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。