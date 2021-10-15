昆山金改區 開創多個「第一」

聯合報 / 特派記者林宸誼／昆山報導
昆山市兩岸交流中心主任陳煒。特派記者林宸誼／攝影
昆山市兩岸交流中心主任陳煒。特派記者林宸誼／攝影

昆山市兩岸交流中心主任陳煒14日表示，江蘇省昆山市金融支持深化兩岸產業合作改革創新試驗區（簡稱「昆山金改區」）去年8月獲批後，成為大陸首家具有兩岸特色的金改區，昆山加速布局金融業態，推進跨境貿易及投資便利化業務，開創了多個「第一」。

陳煒說，包括大陸首個台商發展基金完成註冊設立，總規模50億（人民幣，下同），重點支持台企發展和台灣青年到昆山創新創業；該省首家兩岸合資的消費金融公司蘇銀凱基獲批開業。

還有江蘇省唯一的合資證券公司方圓證券申設工作穩步推進；該省首筆線上審核跨境人民幣結算電子單證業務在金改區落地實施，至今已有49家企業合計辦理跨境收支69.4億元。另外，該省首筆銀行間跨境人民幣融資業務落地，目前總規模達114億元；今年以來43家優質可信企業辦理跨境人民幣收支合計439.2億元。

陳煒說，從1990年第一家台企落戶以來，經30多年發展，昆山台資專案不僅在數量上突破了5,500個，而且在發展品質上從「加工時代」、「製造時代」走向「創造時代」、「智造時代」。

陳煒總結台資占比有個「3567」的形象，包括昆山全市地區生產總值的30%、工業總產值的50%、利用外資的60%、進出口總額的70%，都來自台企的貢獻。

今年前8月，昆山新批台資項目149個，年增26.27%；新增投資總額22.48億美元，年增24.75%；新增註冊資本9.95億美元，年增30.58%。截至8月底，昆山累計批准台資項目5,563個，其中增資項目2,567個，投資總額668.38億美元，註冊資本340.33億美元。

陳煒認為，智慧化改造和數位化轉型既是發展大勢所趨，也是台企轉型的重大課題，不久前蘇州市台企智慧化改造和數位化轉型推進會在昆召開，啟動台企「智改數轉」系列活動，台企積極回應，推動自身的智慧化改造與數位化轉型。

陳煒指出，今年上半年，昆山有82家台企實施智慧製造診斷，128家實施智慧化改造、完成投資額16.7億元，29家企業上星上雲，62家申報示範標竿專案。

今年上半年26家台企獲得江蘇省示範智能車間，19家獲得蘇州智慧車間，4家獲評國家級綠色工廠，3家獲評省綠色工廠，5家獲評省級工業互聯網示範企業。

陳煒表示，昆山將為台商台胞學習生活、創業提供最便利條件，為台資台企營造優越環境，落實「同城待遇」兩岸融合發展示範區。

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