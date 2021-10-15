大陸9月PPI大漲10.7% 創新高

受煤炭、石油和天然氣等大宗商品價格飆漲影響，中國大陸9月份生產者物價指數（PPI）較去年同期大漲10.7%，創1996年10月有記錄以來的歷史新高。路透中文網指出，大陸經濟已出現明顯的「類滯脹」情況。但大陸央行行長易綱表示，中國大陸通膨總體溫和。

大陸國家統計局14日公布，大陸9月消費者物價指數（CPI）上漲0.7%，漲幅較前一個月回落0.1個百分點，但PPI則大漲10.7%。

9月CPI漲幅回落，主要是受豬肉等食品價格下跌影響。非食品中，工業消費品價格上漲2.8%，漲幅擴大0.3個百分點，其中汽油和柴油價格分別上漲23.4%和25.7%，漲幅均有擴大。

9月PPI漲幅繼續擴大，則是受煤炭和部分高耗能行業產品價格上漲等因素影響。其中，生產資料價格上漲14.2%，漲幅擴大1.5個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，較前一月增加4個。

路透中文網指出，大陸9月PPI年比漲幅一舉「破10」，CPI漲幅則回落至半年低點，兩者間的「剪刀差」達到歷史最大的10個百分點，凸顯製造業面臨的巨大成本壓力。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，大陸物價走勢進一步分化，PPI創新高，剪刀差也創歷史紀錄，經濟出現明顯的「類滯脹」（停滯性通貨膨，指經濟增長停滯，但失業及通貨膨脹同時持續高漲的經濟現象）情況。

他指出，CPI主要受食品價格拖累，反映整體需求偏弱，預計CPI將持續處於低位，PPI短期則難有明顯回落。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩也認為，CPI和PPI之間10個百分點的剪刀差，表明經濟存在一定的錯配，供給側瓶頸持續存在，但需求太弱導致生產商沒辦法轉嫁成本。

唐建偉稱，這將使大陸財經政策面臨兩難。一方面需求偏弱，需要一定程度的寬鬆來支撐需求回升，但PPI創新高則限制了寬鬆空間。

他預期，大陸下一步的宏觀政策組合將是「穩貨幣」和「寬信用」，今年內降準和降息的可能性都不大，將更多通過結構性調節來維持市場流動性的合理充裕。

根據中國人民銀行14日發布的新聞稿，易綱透過視訊出席13日舉行的G20財長和央行行長會議時則表示，中國大陸通膨總體溫和，穩健的貨幣政策將靈活精準、合理適度，支持經濟高質量發展。