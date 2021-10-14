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陸手機品牌一加發表1.4萬中價位機 預測今年銷量破千萬
大陸手機商希望打敗由蘋果、三星主導的高階手機市場。Oppo旗下品牌一加手機13日發表性能加料的旗艦機「一加9RT」，售價人民幣3,299元（約新台幣1.46萬元）。加創辦人劉作虎表示，一加上半年實現了高速增長，全球出貨量年增長257%，大陸國內市場出貨量年增124%。他並大膽預測，一加今年全球銷量將突破千萬支。
觀察者網報導，劉作虎表示，將在行業變化中抓住新機遇，持續進軍大眾市場。
他指出，在美國手機市場，一加上半年出貨量年增428%，成為上半年增速第一的手機品牌；在歐洲市場，一加憑藉304%的年漲幅，成為今年第2季增速第一的手機品牌；在印度市場，一加銷量年漲幅229%，是今年第2季增速第一的手機品牌，登頂印度高端手機市場佔有率第一，繼續保持在印度高端市場的領先位置。
劉作虎稱，在這個增長速度下，一加有信心在今年實現全球銷量突破千萬級。雖然這個量級在行業裡面不算大，但對於一個聚焦高端產品的品牌而言，取得這個銷量成績並不容易。
今年6月，一加與OPPO全面合併，可望進一步推動一加未來在大眾市場的深入。劉作虎說，一加融合OPPO能獲得更強的平台和資源的支撐，更好地在大眾市場立足。「隨著一加知名度的提升，與OPPO兵合一處帶來更高效的資源整合，我們會更積極地走向大眾市場，我相信，一加將會走上一個新的高峰。」
但報導指出，對於一個品牌而言，「高端化」和「大眾化」存在矛盾。成立8年來，一加一直走精品路線，在回歸OPPO、走向大眾市場之際，如何繼續保持品牌調性，維護好核心用戶族群，將是需要仔細權衡的問題。
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