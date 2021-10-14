大陸9月CPI年漲幅回落 PPI大漲10.7%

大陸9月消費者物價指數（CPI）年漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點。但9月生產者價格指數（PPI）年漲10.7%，漲幅比上月擴大1.2個百分點，大陸國家統計局表示，受煤炭和部分高耗能行業產品價格上漲等因素影響，工業品價格漲幅繼續擴大。

1到9月，大陸CPI比去年同期上漲0.6%。大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟分析，9月大陸消費市場供需基本平穩，價格整體穩定。

9月CPI上漲0.7%，其中，食品價格下降5.2%，降幅比上月擴大1.1個百分點，影響CPI下降約0.98個百分點。食品中，豬肉價格下降46.9%，降幅擴大2個百分點；淡水魚、雞蛋和食用植物油價格分別上漲21%、14.2%和9.2%，漲幅均有回落。非食品價格上漲2%，漲幅擴大0.1個百分點，影響CPI上漲約1.65個百分點。

1到9月，大陸PPI比去年同期上漲6.7%，工業生產者購進價格上漲9.3%。董莉娟指出，9月，受煤炭和部分高耗能行業產品價格上漲等因素影響，大陸工業品價格漲幅繼續擴大。

董莉娟說，調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，比上月增加4個，主要行業價格漲幅均有所擴大，其中煤炭開採和洗選業價格上漲74.9%，漲幅比上月擴大17.8個百分點；石油和天然氣開採業價格上漲43.6%，擴大2.3個百分點。