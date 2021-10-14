大陸局部地區仍有缺電危機 將嚴控化石能源消費增長

中國大陸短期內電力供需情況仍不樂觀。大陸國家電網有限公司副總工程師李明指出，目前即將進入冬季，總體來看，電力供需仍將處於「緊平衡狀態」，局部地區仍存在「硬缺口」。大陸國家發展改革委秘書長趙辰昕指出，為確保今冬明春能源安全穩定供應，將嚴控化石能源消費增長。

針對大陸今冬明春能源供應情況，大陸國務院新聞辦公室13日下午舉行記者會進行說明。國家發展改革委秘書長趙辰昕表示，為確保今冬明春能源安全穩定供應，將堅決遏制「兩高」（高耗能、高排放）項目盲目發展，著力嚴控化石能源消費增長。同時加強跨省跨區電力運行統籌協調，在局部地區電力供應偏緊的時候，依靠大電網有效給予支持。

大陸國家能源局副局長余兵則指出，近日，大陸煤炭日產量已穩定在1,120萬噸以上，比「十一」前增加了80萬噸，創今年2月以來的新高。下一步，國家能源局將重點盯好產煤大省、產能大礦，對仍有增產潛力的省區及時督促指導，實現安全增產增供，優先保障發電供暖用煤。

國家電網副總工程師李明稱，今年由於中國經濟穩定恢復，支撐電力需求保持旺盛增長。9月以來，電力供需形勢持續緊張，國家電網經營區有17個省份實施了「有序用電」，日最大規模已經超過3,900萬度，影響程度遠超過今年初極寒天氣和夏季負荷高峰時段。

李明表示，目前即將進入冬季，這個期間大陸北方地區處於用電高峰期，又是水電枯水期，水電電量大幅下降，還有熱電聯產機組供暖期，是「三期相遇」。

他指出，這個時期電力需求將進一步增長，預計最大負荷將達到10億度，超過歷史同期的9.7億度電力水平。總體來看，在這個期間，還是一個緊平衡狀態，局部也存在硬缺口，電網的保供電壓力依然較大。