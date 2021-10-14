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浙江舟山油氣吞吐量 破1億噸
據浙江省舟山市港航和口岸管理局最新統計，2021年1月至9月，該市油氣吞吐量完成10024.14萬噸，同比增長6.73%，較去年提前一個月突破億噸大關。
中新社報導，受全球經濟持續復甦、帶動內外需求增加，疊加國內原油進口需求拉動和浙石化產能加速釋放，推動成品油出港量大幅增加，為油氣穩定增長提供有力支撐。
數據顯示，2021年1月至9月，舟山市共有460艘次國際油輪到港，油氣到港量突破5500萬噸，其中，世紀太平洋、册子島油庫等增幅明顯。
10月11日，嶴册—馬目輸油管線嶴山站正式起泵。「本項目管線投運，可通過油氣儲運基礎設施共享，利用嶴山碼頭及儲罐為魚山基地接卸原油1000-1200萬噸/年，滿足近期原油供應。」舟山市港航和口岸管理局規劃建設管理處有關負責人說。
2021年1月至9月，舟山全市實現海事服務總產出284億元人民幣；保稅船用油供應量380萬噸，同比增長12%；外輪供應貨值24.18億美元，同比增長41.11%，其中物料供應貨值6.41億美元，同比增長28.26%。
值得一提的是，在持續破解重大項目配套口岸、錨地、航道設施不全等問題的同時，舟山市加速口岸開放獲批進程，統籌油礦煤糧等產業島鏈布局，促進大宗商品高效進出。
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