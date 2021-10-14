快訊

高市城中城大火16人送醫1人昏迷 陳其邁指示全力搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浙江舟山油氣吞吐量 破1億噸

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
8月25日，一艘裝有2個全球最大集成管廊模塊的駁輪，停靠在舟山秀山基地生產碼頭。（中新社資料照）
8月25日，一艘裝有2個全球最大集成管廊模塊的駁輪，停靠在舟山秀山基地生產碼頭。（中新社資料照）

據浙江省舟山市港航和口岸管理局最新統計，2021年1月至9月，該市油氣吞吐量完成10024.14萬噸，同比增長6.73%，較去年提前一個月突破億噸大關。

中新社報導，受全球經濟持續復甦、帶動內外需求增加，疊加國內原油進口需求拉動和浙石化產能加速釋放，推動成品油出港量大幅增加，為油氣穩定增長提供有力支撐。

數據顯示，2021年1月至9月，舟山市共有460艘次國際油輪到港，油氣到港量突破5500萬噸，其中，世紀太平洋、册子島油庫等增幅明顯。

10月11日，嶴册—馬目輸油管線嶴山站正式起泵。「本項目管線投運，可通過油氣儲運基礎設施共享，利用嶴山碼頭及儲罐為魚山基地接卸原油1000-1200萬噸/年，滿足近期原油供應。」舟山市港航和口岸管理局規劃建設管理處有關負責人說。

2021年1月至9月，舟山全市實現海事服務總產出284億元人民幣；保稅船用油供應量380萬噸，同比增長12%；外輪供應貨值24.18億美元，同比增長41.11%，其中物料供應貨值6.41億美元，同比增長28.26%。

值得一提的是，在持續破解重大項目配套口岸、錨地、航道設施不全等問題的同時，舟山市加速口岸開放獲批進程，統籌油礦煤糧等產業島鏈布局，促進大宗商品高效進出。

人民幣 碼頭

延伸閱讀

浙江數位閱讀量 人均達9.7本

浙江男學生戴二戰時期日本軍帽 好奇下場慘寫「檢討書」

緩解供電吃緊 哈薩克煤運抵浙江

限電救急 浙江首次進口哈薩克煤

相關新聞

我對陸貿易順差 前3季破1200億美元

蔡英文總統在國慶演說中稱，她上任以來就致力於貿易多元化，讓台灣走出了一條不再依賴單一市場的新經濟路線。但大陸海關總署的數...

打擊反競爭行為 大陸擬提高反壟斷局地位

知情人士表示，大陸正在考慮提升國家市場監督總局下屬的反壟斷局地位，提升至副部級，但仍隸屬於市監總局，為此加大對反競爭行為...

中國十一長假後限電鬆綁？ 台商際遇差別大

中國限電政策在長假結束後，似乎有所調整。江蘇昆山台商透露部分限制略有鬆綁，陸續復工，但是整體產能仍無法回到限電之前。另有...

陸星巴克櫻花杯 出自台宜陶瓷

大陸星巴克不少款陶瓷杯，原產地出自於江蘇宜興，而萌翻少女們的櫻花杯，則出自台資台宜陶瓷有限公司，該公司總經理陳建宏自豪表...

上海張江園區 變身全球新藥谷

近30年來，張江成為上海科技發展最活躍的地方，也是名副其實的「中國藥谷」，集聚1400餘家生物醫藥創新主體，全球醫藥10...

台企深耕陸食品界 助農戶致富

每天宰鴨20多萬隻，台企山東天成鑫利農業發展有限公司，不僅占領大陸食品界尖端品牌市場，也遠銷澳洲、俄羅斯和東南亞。這家現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。