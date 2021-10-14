大陸服務貿易 躍全球第14名

2021全球服務貿易大會13日在江蘇南京舉行。會上，大陸商務部國際貿易經濟合作研究院發布「全球服務貿易發展指數報告（2021）」。報告顯示，得益於自由貿易試驗區的大範圍試點，推動中國大陸服務貿易在全球排名的顯著提升。

中新社報導，報告對全球80個經濟體進行比較分析後得出，相較於2020年的第20位，2021年中國大陸服務貿易的排名顯著提升，躍居全球第14位。其中，中國大陸服務貿易的規模指數從第8位上升至第4位，結構指數從第67位上升至第53位，地位指數從第8位上升至第5位。

大陸商務部國際貿易經濟合作研究院副院長張威說：「在疫情衝擊下，中國服務貿易結構發生改變，以旅行服務為主要進口的服務貿易受到較大影響；同時，全球服務貿易也受到較大衝擊，以知識密集型為主要結構的國家或經濟體受到的衝擊相對較小。中國持續深化改革開放，推動自由貿易試驗區建設，服務產業基礎不斷夯實，成為中國指數相對穩定的主要內因。」

報告中專門提及中國大範圍試點自由貿易試驗區獲得的經驗。據報告統計，截至2021年，中國大陸已設立21個自貿試驗區。截至2020年，已累計260項制度創新成果向全大陸複製推廣。

張威同時提醒，中國大陸還存在服務業開放不足致服務貿易持續發展動力不足，服務貿易發展不充分繼而導致服務業實際開放度較低等問題。未來，需繼續增強服務業開放與服務貿易發展的協同性，形成服務業開放與服務貿易協同發展的良性互動。