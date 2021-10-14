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陸商業地產熱 展開上升新周期

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

國際商業地產服務和投資公司世邦魏理仕（CBRE）近日發布的「2021年三季度中國商業地產市場表現」顯示，今年前三季度中國大陸寫字樓、零售物業和倉儲物流租賃需求創新高，大宗物業交易金額同比上升34%至1878億元（人民幣，下同）接近2019年同期的歷史峰值。報告預計，大陸商業地產已邁入新一輪上升周期。

中新社報導，世邦魏理仕中國區研究部負責人謝晨表示，2021年三季度，中國大陸商業地產租賃需求加速反彈。寫字樓、零售物業和倉儲物流的淨吸納量分別較去年同期大幅增長78%、151%和68%。更為重要的是，三大物業類型今年前三季度累計需求均已突破上一輪市場周期的同期高點。

謝晨認為，大陸商業地產已邁入新一輪的上升周期，周期性的需求增長和疫情後結構性趨勢演化的疊加正在開啟市場的投資窗口。

世邦魏理仕數據顯示，作為投資市場熱度的一個重要指標，外資交易金額占比在今年一季度降至11%的階段性低點後連續反彈，三季度占比已回升至25%。與此同時，投資者持續關注和推進北京、上海、深圳這三大門戶城市的大宗物業投資交易機會，尤其是貼合產業升級方向的園區物業和優質辦公樓項目。

該機構預計，2021年全年的大宗物業投資金額有望超過2500億元，較去年增長20%以上。從租金來看，今年二季度，全球工業物流地產的平均租金回報率已降至3.96%，相比之下，中國大陸一線城市的物業設施回報率水平處於5%左右，並仍高於辦公樓和零售物業50個-100個基點。

報告指出，今年前三季度，中國大陸包括物流設施、商務園區、工業廠房、數據中心等在內的各類產業地產大宗交易總額超過340億元，創歷史新高。

北京

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