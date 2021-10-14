陸對東協進出口 前三季皆第一

大陸海關總署13日發布的數據顯示，今年前三季度，中國大陸與主要貿易夥伴進出口保持增長。其中，東協繼續保持中國第一大貿易夥伴地位。

中新社報導，數據顯示，前三季度，中國大陸對東協進出口4.08兆元（人民幣，下同），增長21.1%。東協繼續保持中國大陸第一大貿易夥伴地位，占中國大陸外貿總值的14.4%。

大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文當天在記者會上指出，在近期東南亞地區新冠疫情持續蔓延的情況下，中國大陸對東協貿易取得快速增長的主要原因有以下幾個方面。

一是抗疫合作持續深化，保障雙邊經貿往來暢通。中國大陸在醫療物資供應、疫苗生產研發使用等方面繼續為東協有關國家抗擊疫情提供支持和幫助，加大與東協全面復甦框架相關經濟領域的合作。此外，西部陸海新通道班列與中歐班列實現常態化銜接。前三季度，西部陸海新通道海鐵聯運班列累計開行了4505列，同比增加42%，發送22.6萬標箱，增加41.9%。

二是區域經濟一體化深入推進，助推經貿合作邁上新台階。隨著中國—東協自貿協定及其升級議定書政策紅利的持續釋放，貿易投資自由化、便利化水平不斷提升，雙方的獲得感和受惠度增強。前三季度，中國大陸對越南、馬來西亞、泰國和印尼進出口分別增長19.1%、23.6%、25.4%和41.5%，合計拉動中國大陸與東協進出口增長18.3個百分點。

三是互補性貿易結構不斷鞏固，拉動進出口穩步增長。一方面，隨著大陸國內市場消費需求的進一步擴大，中國大陸對東協金屬礦及礦砂、農產品進口需求旺盛，前三季度進口值分別增長35.9%和29.7%，合計拉動進口增長3.4個百分點。另一方面，疫情以來，中國大陸汽車、筆記型電腦等對東協出口表現亮眼，出口值分別增長71.6%、30.2%，合計拉動出口增長0.7個百分點。