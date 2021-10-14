中歐班列「齊魯號」入境 中白工業園雙區聯動

一列滿載1100餘噸乳製品的中歐班列（齊魯號）經滿洲里口岸入境，於12日抵達上合示範區青島多式聯運中心。這標誌著「白俄羅斯中白工業園—中國上合示範區」雙區聯動運行模式正式啟動。

中新社報導，中歐班列（齊魯號）由山東高速集團統籌運營。上述班列由白俄羅斯中白工業園發出，歷經20天後順利抵達青島。這是中歐班列（齊魯號）拓展回程貨源、優化運營模式的又一成果。

疫情發生以來，國際海運、空運通道受阻，大量貨物轉向中歐班列，導致運力需求激增。為緩解運輸壓力，今年第四季度，山東中歐班列（齊魯號）新增「藍村西—阿拉山口境」「滿洲里（境）—濟西」2條線路。

12日，新增線路之一的「藍村西—阿拉山口境」首列班列從上合示範區青島多式聯運中心啟程，搭載機械設備、生活用品等貨物，價值約350萬美元，將經阿拉山口口岸出境，12天左右抵達莫斯科。

為充分發揮中歐班列（齊魯號）的通道作用，山東高速集團積極協調增加山東中歐班列圖定線路數量及班列開行頻次，開行特色班列、定製化班列，吸引了24家企業落戶山東，實現中歐班列引進和幫助產業聚集的作用。

山東高速集團將進一步優化運營模式，提升班列運營質量，加大回程貨源市場開發力度，拓展「班列+冷鏈」「班列+跨境電商」「班列+金融」等新業態、新模式，通過開展「班列+」業務帶動產業鏈、供應鏈、價值鏈提升，積極參與上合示範區國際物流中心建設。