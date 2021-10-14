台企深耕陸食品界 助農戶致富

每天宰鴨20多萬隻，台企山東天成鑫利農業發展有限公司，不僅占領大陸食品界尖端品牌市場，也遠銷澳洲、俄羅斯和東南亞。這家現代多元化農牧企業，先以創新管理模式讓養殖農戶增加收入，更設立教育基金會，幫助清寒學生自初中到大學，被列為濰坊市的慈善之光。

山東天成鑫利農業成立於2004年，由台商劉竹承全資投資。涵蓋種鴨飼養、雛鴨孵化、商品鴨標準化養殖、飼料加工、生物製藥、肉鴨宰殺加工及其製品銷售。經過近20年的發展，現已成農業產業化配套一條龍的現代多元化農牧企業。

該公司總經理王偉生表示，天成現擁有「天成鑫利」、「海克萊」、「康潤元」三個知名肉鴨分割產品品牌及其盒裝、袋裝不同規格的鴨血製品。鴨肉製品與絕味、雙匯、煌上煌、周黑鴨、久久鴨等大型食品加工企業建立了穩固的供需關係，簽訂長期合作發展戰略協議。此外，包括海底撈、呷哺呷哺，都是天成的長期客戶。

王偉生指出，肉鴨養殖採用「公司+基地+農戶+標準化」的管理模式，實行「種養加一體化、產供銷一條龍」的經營方針，有效帶動了當地農戶增加收入。他表示，目前天成，肉鴨宰殺量、產品加工量及銷售額逐年穩步增長。

天成的生產工廠寬敞明亮，乾淨整潔，數百名生產一線職工身穿工作服，戴手套，站在生產流水線兩側，各司其職，或分割，或剔骨，或分檢，有條不紊，管理井井有條，先進的自動化設備讓生產線快速而流暢。王偉生表示，公司現有三個加工廠、五條生產線，職工2500多人，年屠宰商品鴨9000多萬只，年產凍鴨產品25萬多噸，年銷售額超24億元人民幣。

台商劉竹承表示，近年來，大陸惠台政策釋放紅利，兩岸產業交流合作深化。從最初的個體養雞小作坊到如今已經發展成為大陸農業產業化國家重點龍頭企業，從心懷創業夢想到扎根山東，深耕大陸美食市場，見證著企業實力快速壯大，也目睹著大陸發展日新月異。

作為率先登陸的台商，劉竹承表示，自己是兩岸交流最好的代言人。他有義務、有責任將自己在大陸的所見、所聞、所感告訴給台灣的親人朋友。「他們需要瞭解一個真實的大陸」。

劉竹承在農業領域堅持全產業鏈經營，除帶動大批農戶增收致富，打造「農業產業化國家重點龍頭企業」。還積極從事公益事業，在山東20餘年間，成立「壽光市現代中學天成教育基金會」，用於濟困、賑災、支教、助學，幫助了400餘名貧困孩子上學，捐款達700多萬元人民幣，在當地用赤誠的慈善之心和貼心溫暖的行動演繹出了跨越海峽的人間大愛。