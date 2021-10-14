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上海張江園區 變身全球新藥谷

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
2021上海國際生物醫藥產業周11日開幕，2013年諾貝爾獎獲得者、史丹佛大學結構生物學系教授邁克爾·萊維特在開幕活動上發表演講。（新華社）
2021上海國際生物醫藥產業周11日開幕，2013年諾貝爾獎獲得者、史丹佛大學結構生物學系教授邁克爾·萊維特在開幕活動上發表演講。（新華社）

近30年來，張江成為上海科技發展最活躍的地方，也是名副其實的「中國藥谷」，集聚1400餘家生物醫藥創新主體，全球醫藥10強中7家入駐；全球醫藥20強在此設9家開放式創新中心；中國醫藥工業百強企業中近三分之一將研發布局在此。

中新社報導，1992年，張江高科技園區成立，張江集團的前身—張江高科技園區開發公司成立。1993年底，園區的第一條交通幹線—龍東大道通車。

1994年，第一家入園的外資企業—羅氏製藥簽約。2003年，當威廉·凱樂從羅氏（中國）總經理這一職位退休時，羅氏製藥中國公司已實現了年銷售收入3億美元，並在中國建立了6家合資企業和一家獨資公司。

上海張江集團有限公司董事長袁濤在12日的「2021上海國際生物醫藥產業周—首屆張江生命科學國際創新峰會」上說，張江經過將近30年的發展，已經形成了「全國一流、追趕世界」的生物醫藥創新生態，「我們一直希望把張江的生態培育成一個『熱帶雨林』，形成一個相互支持、相互協同的生態體系。」

據張江集團聯合上海市科學學研究所等研究編製的2021年張江生物醫藥創新指數，2020年，張江的跨境對外許可交易數為13項，占大陸27%、占全球3%，交易金額高達461億元（人民幣，下同），占大陸80%、占全球8%。

在上海市科學學研究所所長石謙看來，這說明有更多的原創成果出現在了張江，其價值在全球得到認可、接續和延伸，張江已然是全球生物醫藥創新鏈、產業鏈和供應鏈中不可或缺的重要一環。

上海市浦東新區科技和經濟委員會主任徐欣表示，張江誕生了大陸15%創新藥和10%創新醫療器械，創造了諸多大陸首個乃至全球第一。下一步，浦東將聚焦張江，加快布局建設大科學平台、大設施集群，組織參與大科學計畫，為提升策源能力、做真正意義上的原創藥提供戰略支撐。

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