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陸星巴克櫻花杯 出自台宜陶瓷

聯合報 / 特派記者林宸誼／江蘇宜興報導
手裡捧著大陸星巴克櫻花杯的台宜陶瓷有限公司總經理陳建宏。特派記者林宸誼／攝影
手裡捧著大陸星巴克櫻花杯的台宜陶瓷有限公司總經理陳建宏。特派記者林宸誼／攝影

大陸星巴克不少款陶瓷杯，原產地出自於江蘇宜興，而萌翻少女們的櫻花杯，則出自台資台宜陶瓷有限公司，該公司總經理陳建宏自豪表示，公司靠的就是ODM模式、注重產品的開發、運用所擅長的釉水裝飾效果三心法。

除了大陸星巴克，台宜的客戶群還包括迪士尼、康寧玻璃，以及近年以養生壺在大陸白領圈走紅的小家電品牌北鼎等。

他以星巴克為例，每到新品發布前，公司裡專門負責星巴克的設計團隊，每周基本要開發10款新品，還需做到每款不同，與上季不同，這對於設計師來說是「頭腦風暴」，也就是說一款新品從設計到批量出貨不能超過90天。

此外，還要做到知名大廠驗廠關於環保、社保和安全的要求。

台宜陶瓷於1987年在台灣創立，2002年到宜興落腳，2005年投產後以外銷為主，產品出口到美國一度占八成，受疫情影響，目前外內銷比重約為六比四。

而與大陸星巴克合作至今已有6年，目前在大陸與星巴克合作的陶瓷企業供應商不超過10家。

身為台商二代，陳建宏坦言在企業經營的過程當中，與父親陳東文難免會有意見不一致，但也有相互激盪成長的時候，他以自己本科學的經濟為例，對數字管理較為擅長，但從父親身上學到的就是對陶瓷的執著。

陳建宏指出，父親的強項是不斷創新調配釉水，但起初沒想到要將成品申請專利的概念，「跟父親提到申請專利這件事，他以為配方都公開出去就沒有核心競爭力，那我就跟他溝通，雖然配方公開，但後續還有燒製溫度以及人工等是掌握在自己手中，所以後來他也能接受。」

星巴克 專利

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