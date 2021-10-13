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打擊反競爭行為 大陸擬提高反壟斷局地位

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導

知情人士表示，大陸正在考慮提升國家市場監督總局下屬的反壟斷局地位，提升至副部級，但仍隸屬於市監總局，為此加大對反競爭行為的打擊力度。

據路透社引述兩名知情人士的消息指出，行政級別提高，將有助於反壟斷調查人員在審查並購案時獲得資源。擬議中的新架構還將加強市監總局的內部研究能力，而此前該部不得不將研究工作外包。擬議新架構的細節此前未曾被報導過。

消息人士稱，反壟斷局升級後將由國家市場監督管理總局副局長甘霖領導。該計畫可能會發生變化，需要獲得大陸國務院以及大陸全國人大的最終批准。

路透社曾經在4月報導，市場監督總局在當時正在增加人員和其他資源，加強力度打擊反競爭行為，尤其是針對中國大陸的一些大型企業。同時，市監總局並計畫將案件審查權下放給地方機關，並從其他政府機構獲得更多人手，以處理需要廣泛調查的案件。

一位知情人士指出，大陸在尋求提升反壟斷能力時，借鑒歐洲反壟斷機構的經驗。今年8月，大陸國家市場監督管理總局反壟斷局在其網站上表示，邀請了歐盟、美國等國家和地區反壟斷執法機構官員、跨國企業等從事反壟斷工作的實務界人士進行遠端視訊授課。

大陸擬提高反壟斷局的地位。圖／大陸國家市場監督總局網站截圖
大陸擬提高反壟斷局的地位。圖／大陸國家市場監督總局網站截圖

國務院

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