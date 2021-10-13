中國9月社會融資增量人民幣2.9兆 低於預期

中國人民銀行（大陸央行）13日公布9月金融數據，在當局政策持續收緊的背景下，9月大陸社會融資規模增量2.9兆元（人民幣，下同），新增人民幣貸款1.66兆元，雙雙低於預估值。

人行數據顯示，截至9月底，大陸廣義貨幣（M2）餘額，為234.28兆元，年增8.3%，增速比上月底高0.1個百分點，比上年同期低2.6個百分點。

另狹義貨幣（M1）餘額62.46兆元，年增3.7%，流通中貨幣（M0）餘額8.69兆元，年增5.5%。2021年前三季，實現淨投放現金2,552億元。

資金方面，2021年前三季，大陸社會融資規模增量累計為24.75兆元，比上年同期少4.87兆元，比2019年同期多4.14兆元。9月單月，社會融資規模增量2.9兆元，預估值為3.05兆元，前值為2兆9,558億元；新增人民幣貸款1.66兆元，預估值為1.81兆元，前值為1.22兆元。

與此同時，人行13日再次開啟100億元小額逆回購操作，在此之前，人行曾於進入10月後的5個交易日，連續展開100億元的7天期逆回購，資金持續實現淨回籠。

《北京日報》引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，十一節後人行逆回購百億操作，儘管資金淨回籠，但市場流動性充裕，人行根據市場情況，適度回籠資金，保持市場流動性處於合理充裕狀態，也就是不讓市場流動性「過剩」，也不會讓市場「缺錢」。