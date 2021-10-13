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山西水患煤礦停產 中國炭價飆升高點

中央社 / 台北13日電

產煤大省山西的洪災加劇了煤炭供應不足問題，中國的動力煤價格在13日漲至紀錄新高，今年迄今累計飆升124%。因應供需不均，中國政府近期放寬電價市場化，新舉措提振了發電廠的需求。

路透報導，交投最活躍的1月鄭州商品交易所動力煤期貨13日早盤上漲8%，報每噸人民幣1781元，今年迄今累計飆升124%。11月期貨上漲9.4%，已超過1800元。

中國是全球最大的煤炭消費國，近期因為煤炭短缺造成的價格上漲，以及中國「能耗雙控」政策產生的後遺症，使多地缺電停工，帶來經濟發展危機。

山西和內蒙古地方政府已經要求約200家煤礦提高產量，但日前的暴雨又使山西60座煤礦停產。直到12日，山西官方在記者會上表示，年產量合計為480萬噸的4個煤礦仍然關閉。

中國預計15日有序放開全部燃煤發電電量上網電價。官方報導說，這次政策放寬是電力市場化改革、「能漲能跌」的重要一步。分析則認為，這一改革預計將刺激更多電廠投入燃煤發電，暫時緩解當前中國電力供應緊缺的問題。

電價 內蒙古 人民幣

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