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京東方擠進iPhone 13面板供應商 威脅三星、LG

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
京東方將首次為蘋果最新旗艦iPhone 13系列的顯示面板供貨。 圖／京東方官網
京東方將首次為蘋果最新旗艦iPhone 13系列的顯示面板供貨。 圖／京東方官網

京東方將首次為蘋果最新旗艦iPhone 13系列的螢幕面板供貨，此前京東方僅為iPhone低價機型返修、翻新供應手機螢幕。

日經亞洲評論報導，蘋果將京東方列為新款iPhone 13的顯示面板供應商。知情人士表示，京東方科技於9月底開始為6.1吋的iPhone 13供應少量OLED顯示面板，並計畫很快增加出貨量。報導稱，蘋果此舉將提振中國供應商，並對三星、LG等現有供應商施加價格壓力。

陸媒天極網報導，京東方的入局會加大三星顯示和LG Display的壓力，尤其是前者。三星顯示自2017年以來一直是iPhone OLED顯示面板的主導供應商。但引入第三家供應商將令蘋果在與韓國企業談判時獲得更強的議價能力。

報導指，京東方將與三星共同承擔6.1吋iPhone 13的顯示面板訂單，京東方一開始的訂單輛最多將達20%；但樂觀估計，京東方計劃從三星手中拿下iPhone 13機型40%的訂單。

京東方在四川綿陽的工廠將負責為iPhone 13生產OLED顯示面板，華為、榮耀、小米、vivo也都在那裡採購OLED面板。

京東方還為蘋果iPad生產液晶面板，報導指，京東方多年來一直在努力進入iPhone供應鏈的高附加值環節，但蘋果iPhone所需的OLED面板製造難度遠高於液晶面板。

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