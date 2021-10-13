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大陸進出口年增率逐季下滑 海關總署：第4季將持續回落

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸海關總署預估，第4季，中國大陸進出口成長率將持續回落。圖為山東日照港。新華社
大陸海關總署預估，第4季，中國大陸進出口成長率將持續回落。圖為山東日照港。新華社

中國大陸13日公布今年前三季進出口統計數據。海關總署新聞發言人李魁文表示，按人民幣計，大陸今年前三季大陸進出口總值年比分別增長29.7%、25.2%、15.2%，增速呈逐季回落趨勢。考慮到2020年基期較高的影響，今年第4季大陸進出口增速可能還會有所回落，

李魁文表示，據海關統計，今年前三季度，中國大陸貨物貿易進出口總值達人民幣28.33兆元，比去年同期增長22.7%。其中，出口增長22.7%，進口增長22.6%。

9月當月，大陸進出口年比增長15.4%，增速較8月回落了3.5個百分點。

李魁文稱，總的來看，今年以來，中國大陸外貿「量穩質升」的基礎進一步鞏固。但同時也要看到，全球疫情起伏不定，世界經濟艱難復甦，外部環境更趨複雜嚴峻，中國外貿發展面臨的不穩定、不確定性因素依然較多。

他並指出，受國際大宗商品價格上漲影響，今年前三季，大陸進口價格年比上漲了11.3%，其中，鐵礦砂、原油、銅等商品進口均價的漲幅均超過30%。

根據大陸海關總署統計，今年前三季，大陸鐵礦砂、原油、銅、天然氣、大豆進口均價年比分別上漲67.5%、32.8%、37.9%、5.1%和29.4%。

對於國際大宗商品價格走揚，李魁文認為，主要是受去年下半年以來，全球經濟和貿易需求從疫情中出現恢復性增長、全球流動性量化寬鬆、部分發達經濟體採取財政金融強刺激政策，以及投機炒作等多種因素的綜合影響。

此外，李魁文指出，境外疫情反彈導致部分境外港口擁堵嚴重、國際物流供應鏈不暢、船舶運行效率和空箱周轉率大幅下降，使得相關的航線運力緊張，也是國際大宗商品供需失衡的原因之一。

疫情 海關

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