中國前三季進出口總值4.3兆美元 年增32.8%

大陸海關總署13日公布2021年前三季，全國外貿進出口總值按美元計，為4兆3,741億美元，年增32.8%，其中出口年增33%，進口年增32.6%，貿易順差累計達4,275億美元。大陸海關總署還表示，近期已做了大量工作，緩解運力緊張局面，另今年以來，原油、天然氣、鋼材等大宗物品進口均價均呈現上漲。

數據顯示，2021年1至9月，大陸對外貿易持續擴張，進出口總值4兆3,741億美元，年增32.8%；出口總值2兆4,008億美元，年增33%；進口總值1兆9,732億美元，年增32.6%。累計貿易順差4,275億美元。

當月數據方面，2021年9月，大陸進出口總值5,447億美元，經季節調整後，年增26.5%；出口總值3,057億美元，年增30%；進口總值2,389億美元，年增22.2%。貿易順差667.6億美元。

大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文解讀，今年前三季，大陸進出口呈現六個特點，分別是季度進出口規模逐季抬升，增速逐步有所回落。同時，大陸對主要貿易夥伴如東協、歐盟、美國、日本、南韓與一帶一路沿線國家、RCEP貿易夥伴進出口持續增長，按人民幣計，成長率分別為21.1%、20.5%、24.9%、11.2%和17.3%，以及23.4%和19.3%。

此外，李魁文說，前三季大陸一般貿易進出口占比提升、外貿經營主體活力增強、機電產品和勞動密集型產品出口均有所增長，但部分大宗商品進口「量減價揚」，原油、天然氣、鋼材等商品進口均價，今年以來漲幅分別為32.8%、5.1%和43.6%。。

他表示，總體來看，今年中國大陸外貿量穩質升的基礎進一步鞏固，但全球疫情起伏不定，世界經濟艱難復甦，外部環境更趨複雜嚴峻，外貿發展面臨的不穩定、不確定性因素依然較多。

對於海運運力緊張問題，李魁文說，由於境外疫情的反彈，也導致了部分境外港口擁堵嚴重、國際物流供應鏈不暢、船舶運行效率和空箱周轉率大幅下降，導致相關的航線運力緊張，供需失衡。據了解，針對這一情況，近期大陸有關部門已經做了大量工作緩解運力緊張局面。