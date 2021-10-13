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台商憂限電 國台辦：大陸仍是最可靠的投資熱土

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸近期限電政策，影響不少企業生產。圖為列車在江蘇連雲港煤炭碼頭運送進口電煤。新華社
大陸近期限電政策，影響不少企業生產。圖為列車在江蘇連雲港煤炭碼頭運送進口電煤。新華社

近期大陸「能耗雙控」，儘管官方強調全力保供、穩煤電，但仍有台商在「十一」後，繼續收到限電、限產的通知。大陸國台辦發言人馬曉光13日對此回應稱，大陸國務院、國家電網已採取保障措施，「大陸仍是台灣同胞最可靠、最廣大的投資熱土。」

馬曉光說，大陸國務院已對做好今冬明春電力和煤炭供應，保障群眾基本生活和經濟平穩運行，作出進一步部署，國家電網公司等電力企業已採取系列措施保障電力供應。

他表示，大陸仍是台灣同胞最可靠、最廣大的投資熱土。對於外界擔憂，馬曉光還指出，島內（指台灣）有些人不了解實際情況，誇大其詞，但這動搖不了台商台企紮根大陸發展的信心。

馬曉光並在例行記者會上，宣傳大陸舉辦「2021年天津．台灣商品博覽會」，以及近期的兩岸交流成果。他表示，「天津．台灣商品博覽」重點推介台資企業的特色產業鏈，展示台資企業在大陸融合發展聚集效應，在進一步幫助台資企業產業升級實現高質量發展、更好融入大陸新發展格局，探索促進兩岸青年創業就業新路徑等三個方面，取得了積極成果。

就對台的「農林22條措施」，馬曉光列舉稱，浙江專門推出台胞台商專屬的「台融卡」產品，授信額度最高人民幣100萬元，目前已發出2,200多張。另，四川落實農林業政策資金人民幣6,000多萬元，廣西幫助台企貸款人民幣600萬元，福建每年為在規畫園區內的台資農業企業，安排貼息資金人民幣800萬元，以及江西、上海分別落實用地項目支持等。

馬曉光還說，進入9月，兩岸交流活動熱略，主要集中在青年交流和文化交流領域，包括「台灣青年看武漢 魅力江城隨手拍」、第八屆台灣青年嶺南行、河北舉辦第五屆京津冀台中學生教育發展論壇、安徽舉辦兩岸青年學子文化交流周，湖南將啟動「台灣青年文化科技湖湘行及紅色之旅」系列活動，以及中秋節昆山舉辦海峽兩岸中秋燈會，杭州、台北兩地連線舉辦《文瀾閣四庫全書》（影印本）雲贈送儀式等。

馬曉光 青年 人民幣

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