聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸用電量不減反增 前9月共6.16兆度年增12.9%
在「能耗雙控」政策下，中國大陸今年用電量受到關注。據大陸國家能源局13日公告，今年1到9月，全社會用電量累計6兆1,651億千瓦時（度），年增12.9%。另，以9月單月數據來看，在官方強力限電、限產下，用電仍達6,947億度，年增6.8%。
大陸國家能源局指出，9月，經濟持續穩定恢復，全社會用電量持續增長。
數據顯示，2021年9月，大陸全社會用電量達到6,947億度，年增6.8%，近兩年平均成長7.4%；分產業來看，第一產業用電量97億度，年增14.9%；第二產業4,451億度，年增6%；第三產業1,292億度，年增12.1%；居民生活用電1,107億度，年增3.7%。
累計今年1到9月，大陸全社會用電量6兆1,651億度，年增12.9%，分類中同樣第二產業，用電4兆980億度最多，年增12.3%。
在此之前，大陸國家能源局副局長余兵，於11日赴國家能源集團考察，重點聚焦今冬明春能源電力保供、實施碳達峰碳中和戰略、安全生產等。他表示，要加快釋放煤炭先進產能，加大煤炭供應力度，加強設備運維管理，保障機組穩發滿發等工作要求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言