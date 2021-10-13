大陸用電量不減反增 前9月共6.16兆度年增12.9%

在「能耗雙控」政策下，中國大陸今年用電量受到關注。據大陸國家能源局13日公告，今年1到9月，全社會用電量累計6兆1,651億千瓦時（度），年增12.9%。另，以9月單月數據來看，在官方強力限電、限產下，用電仍達6,947億度，年增6.8%。

大陸國家能源局指出，9月，經濟持續穩定恢復，全社會用電量持續增長。

數據顯示，2021年9月，大陸全社會用電量達到6,947億度，年增6.8%，近兩年平均成長7.4%；分產業來看，第一產業用電量97億度，年增14.9%；第二產業4,451億度，年增6%；第三產業1,292億度，年增12.1%；居民生活用電1,107億度，年增3.7%。

累計今年1到9月，大陸全社會用電量6兆1,651億度，年增12.9%，分類中同樣第二產業，用電4兆980億度最多，年增12.3%。

在此之前，大陸國家能源局副局長余兵，於11日赴國家能源集團考察，重點聚焦今冬明春能源電力保供、實施碳達峰碳中和戰略、安全生產等。他表示，要加快釋放煤炭先進產能，加大煤炭供應力度，加強設備運維管理，保障機組穩發滿發等工作要求。