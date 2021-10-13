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大陸土地交易市場疲軟 北京26塊地延期出讓

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸土地交易市場疲軟，導致地方政府延期或終止出讓土地。新華社
大陸土地交易市場疲軟，導致地方政府延期或終止出讓土地。新華社

在中央緊盯房市調控、企業債務風險的背景下，大陸土地交易市場出現疲軟。據統計，近半個月來西安、杭州等地有23塊地因要求太高或乏人問津，最後乾脆終止出讓。另，北京市政府11日晚間也公告，要將26塊地延期出讓。

為推動城市發展，或滿足民間需要，大陸地方政府每年會按照自身需求，依序進行第一批，或第二批集中供地，將土地釋出予房地產企業投標。

據《澎湃新聞》報導，大陸多個城市於近期進行第二批集中供地，但陝西市自然資源規劃局12日發布了三則終止公告，宣布原定以線上掛牌方式出讓的三筆土地，終止其國有建設用地使用權的出讓；在此之前，西安也曾於9月27日，公告過三筆土地的終止出讓。

除西安外，土地需求一向火爆的北京市，也在11日晚間宣布有26幅地塊延期出讓，另杭州市也公告，第二批集中供地中的17幅土地終止出讓。

業內人士坦言，在當局「三道紅線」的壓力下，房企的拿地銷售比也被控制在了40%，即拿地支出不得超過合同銷售額的40%。這樣就意味著企業拿地支出的額度在進一步降低。加上政策調控，對現金流管控趨嚴，房地產企業更加謹慎。

克而瑞研究中心數據顯示，9月大陸共有12個城市完成了第二輪集中土拍，熱度卻較8月明顯下滑，溢價率、流拍率等熱度指標表現均不佳，其中溢價率至4.2%，是2020年以來首次降至5%以下。

中信建投證券也表示，在目前15個完成第二批集中供地的城市中，掛牌土地的數量為700幅，流拍及中止交易數量達206幅，流拍及中止交易率達到29.4%。

中信建投指出，房地產企業策略轉趨謹慎，目前將重點放在了促銷售、回款、控制紅線上。

另一方面，《證券日報》也報導，在「金九銀十」的大陸房市傳統旺季，北京市中古屋成交數量可能跌破萬，有仲介表示，即使降價，現在也沒什麼人看房。

房地產 北京 中信

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