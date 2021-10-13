媒體：馬雲現身香港 螞蟻出售財新股份

兩位消息人士周二 (10月12日)告訴路透社，自從去年年底阿里巴巴受到中央監管打擊後，其創辦人馬雲鮮少露面，但他近日現身香港與商業伙伴會面。

他們說，馬雲曾經是中國最直言不諱的企業家，上周在香港用餐時至少會見了幾個商業伙伴。事涉保密，消息人士拒絕透露身份。阿里巴巴則沒有立即回應路透社詢問。

馬雲去年10月在上海的一場演講中批評中國金融監管機構，當時他指責中國的大銀行還是「當鋪思想」，害了很多企業家。據稱他的講話讓高層震怒。縱使馬雲後來一直保持低調，還是引發一連串事件，馬雲為實際控制人的金融科技公司螞蟻集團的首次公開募股（IPO）被叫停，當局宣布對馬雲創建的阿里巴巴集團進行反壟斷調查。

此後馬雲減少公開露面，人們對他的行蹤猜測不斷。據多個中國媒體報導，馬雲最近一次現蹤是9月1日視察浙江嘉興平湖的農業大棚。隔天，阿里巴巴就宣布已啟動十大行動，將在2025年前累計投入1000億元，助力「共同富裕」。

現在傳出人在香港，其中一位消息人士稱，這是馬雲去年10月以來首次前往香港。

馬雲的商業帝國總部在杭州，不過他在香港至少擁有一棟豪宅，一些公司的海外業務也在這裡。除了紐約，阿里巴巴也在香港上市。

響應中央政策？

中國媒體《網易科技》12日引述消息人士說，螞蟻集團已賣出持有財新傳媒全部股份，「徹底退出投資」。

報導提到，財新透過4輪融資引入浙數文化、騰訊、CMC 資本、螞蟻集團等外部投資者，但螞蟻、浙數文化等已在財新股東名單消失，只有騰訊仍通過深圳利通產業投資基金持有少部分股份。

財經記者平台「深藍財經」回顧「阿里系」在傳媒上的投資，包括阿里巴巴投資香港《南華早報》、衢州新聞網，阿里創投投資上海第一財經傳媒。說「當年螞蟻入股財新傳媒時，曾引發阿里巴巴『組建傳媒帝國』的評論」。

一些報導將這個動作與中國發改委近日公告連結，這份10月8日公布的《市場准入負面清單（2021年版）》徵求意見稿提到，「非公有資本不得從事新聞採編播發業務，不得投資設立和經營新聞機構」。

(綜合報導)

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】