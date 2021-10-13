快訊

幸運兒是你嗎？888元農遊券23萬人抽中 中籤率僅2%

新北首例！42歲男性打完BNT後胸悶、冒冷汗搶救不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媒體：馬雲現身香港 螞蟻出售財新股份

德國之聲 / 德國之聲中文網
圖／德國之聲
圖／德國之聲

兩位消息人士周二 (10月12日)告訴路透社，自從去年年底阿里巴巴受到中央監管打擊後，其創辦人馬雲鮮少露面，但他近日現身香港與商業伙伴會面。

他們說，馬雲曾經是中國最直言不諱的企業家，上周在香港用餐時至少會見了幾個商業伙伴。事涉保密，消息人士拒絕透露身份。阿里巴巴則沒有立即回應路透社詢問。

馬雲去年10月在上海的一場演講中批評中國金融監管機構，當時他指責中國的大銀行還是「當鋪思想」，害了很多企業家。據稱他的講話讓高層震怒。縱使馬雲後來一直保持低調，還是引發一連串事件，馬雲為實際控制人的金融科技公司螞蟻集團的首次公開募股（IPO）被叫停，當局宣布對馬雲創建的阿里巴巴集團進行反壟斷調查。

此後馬雲減少公開露面，人們對他的行蹤猜測不斷。據多個中國媒體報導，馬雲最近一次現蹤是9月1日視察浙江嘉興平湖的農業大棚。隔天，阿里巴巴就宣布已啟動十大行動，將在2025年前累計投入1000億元，助力「共同富裕」。

現在傳出人在香港，其中一位消息人士稱，這是馬雲去年10月以來首次前往香港。

馬雲的商業帝國總部在杭州，不過他在香港至少擁有一棟豪宅，一些公司的海外業務也在這裡。除了紐約，阿里巴巴也在香港上市。

響應中央政策？

中國媒體《網易科技》12日引述消息人士說，螞蟻集團已賣出持有財新傳媒全部股份，「徹底退出投資」。

報導提到，財新透過4輪融資引入浙數文化、騰訊、CMC 資本、螞蟻集團等外部投資者，但螞蟻、浙數文化等已在財新股東名單消失，只有騰訊仍通過深圳利通產業投資基金持有少部分股份。

財經記者平台「深藍財經」回顧「阿里系」在傳媒上的投資，包括阿里巴巴投資香港《南華早報》、衢州新聞網，阿里創投投資上海第一財經傳媒。說「當年螞蟻入股財新傳媒時，曾引發阿里巴巴『組建傳媒帝國』的評論」。

一些報導將這個動作與中國發改委近日公告連結，這份10月8日公布的《市場准入負面清單（2021年版）》徵求意見稿提到，「非公有資本不得從事新聞採編播發業務，不得投資設立和經營新聞機構」。

(綜合報導)

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

阿里巴巴 馬雲

相關新聞

陸高耗能企業取消電價浮動上限 用電成本增將推升物價

大陸國家發改委十二日發布「關於進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知」（簡稱通知），建立「能跌能漲」的市場化電價機制...

陸反腐大刀 砍向25家金融機構

大陸今年以來對互聯網平台等強監管，開鍘阿里、滴滴、美團等巨頭，華爾街日報報導，大陸下一個磨刀霍霍的監管對象將是金融業，中...

解除限制出境？傳馬雲現身香港會見幾名商業夥伴

自從去年底螞蟻集團上市計劃遭大陸官方強行終止後，就幾乎從公開場合銷聲匿跡的阿里巴巴集團創辦人馬雲，傳出已於日前在香港露面...

限電影響 陸GDP成長遭下調

受限電等因素影響，大陸財經界普遍看淡中國經濟未來表現。上海第一財經對大陸機構經濟學家的最新調查，對今年度大陸ＧＤＰ增速的...

中國十一長假後限電鬆綁？ 台商際遇差別大

中國限電政策在長假結束後，似乎有所調整。江蘇昆山台商透露部分限制略有鬆綁，陸續復工，但是整體產能仍無法回到限電之前。另有...

媒體：馬雲現身香港 螞蟻出售財新股份

兩位消息人士周二 (10月12日)告訴路透社，自從去年年底阿里巴巴受到中央監管打擊後，其創辦人馬雲鮮少露面，但他近日現身香港與商業伙伴會面。 他們說，馬雲曾經是中國最直言不諱的企業家，上周在香港

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。