海南2022消博會 將展國貨精品

海南國際經濟發展局表示，2022年中國國際消費品博覽會（簡稱消博會）將於明年4月12日至16日在海口舉行，展會將增加國際展區面積，還將增設國貨精品展區。

中新社報導，「海南自由貿易港建設總體方案」明確在海南舉辦消博會，這是中國首個以消費精品為主題的國家級展會。2022年消博會更加聚焦「高、新、優、特」消費精品，力爭打造成為全球消費精品展示交易的重要平台。

海南國際經濟發展局表示，展期將由4天延長至5天，展覽總面積將由8萬平方米增加至10萬平方米，其中國際展區由6萬平方米增加至7萬平方米。在展品上，國際參展品牌品質將不斷提高，展會國際化水平和首發首展數量將提升。

伴隨「Z世代」（1995年至2009年間出生的人群）成為消費市場的主力軍，國貨精品作為「消費爆款」正進入新一代消費者的生活。為此，2022年消博會在時尚生活、珠寶鑽石等原有展區外，預計還將增設國貨精品展區，為國內消費精品提供單獨展示的平台。

2022年消博會的招展招商工作已經展開，在首屆消博會參展的企業中，已有超過80%的企業確定繼續參展。

在今年舉辦的首屆「消博會」上，共有1505家企業的2628個消費精品品牌參展，來自70個國家和地區。展會共發佈新品超過550個，各類採購商和專業觀眾數量超過3萬人，進場觀眾超過24萬人次。