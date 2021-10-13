廣東智博會 逾300企業競展產品

第七屆廣東國際機器人及智能裝備博覽會（以下簡稱廣東智博會）11日至13日在廣東東莞舉辦，來自海內外的300餘家知名企業亮相展會，尋求交流合作。

自2015年起，廣東智博會已在東莞連續舉辦六屆，通過搭建在廣東全省乃至全國具有影響力和示範效應的裝備產業合作平台，實施以需引供，有效推動智能製造創新成果與企業產業化現實需求進行供需對接。

本屆廣東智博會以「AI+讓智造更智慧」為主題，規劃展覽規模3萬平方米，設有AI+智造體驗展區、機器人技術及應用展區、工業自動化及解決方案展區、協作機器人展區及智慧物流展區等五大精品專區。展會吸引了300餘家來自中國、日本、德國、瑞士、美國、韓國等國家的知名企業參展，包括瑞士ABB、日本發那科以及川崎機器人、李群自動化等海內外知名自動化、智能裝備企業，智能製造裝備類參展企業達95%以上。

在AI+智造體驗展區，商湯科技、科大訊飛、ABB、施耐德電氣等領軍企業齊聚一堂，全力展現適用於華南市場最豐富的AI+智造應用場景；在機器人技術及應用展區，發那科、川崎機器人、愛普生等企業紛紛亮相；在工業自動化及解決方案展區，菲尼克斯、三菱電機等競相亮相，呈現智能製造的核心技術及高端產品。

展會期間，主辦方將舉辦2021中國智能移動終端產業發展暨數字化轉型高峰論壇、2021中國智造業年會、2021年機械裝備製造業數字化轉型發展論壇、數字化轉型展示以及專題論壇、「AI釋放新機遇、東莞數智再升級」論壇等。