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濟南生命科學城 台企新技術扎根

聯合報 / 特派記者賴錦宏／濟南報導
位於濟南生命科學城的台企愛德維，生產木立蘆薈粹取產品，已擁有廿餘個產品、21項實用新型專利，是國家高新技術企業。記者賴錦宏／攝影
位於濟南生命科學城的台企愛德維，生產木立蘆薈粹取產品，已擁有廿餘個產品、21項實用新型專利，是國家高新技術企業。記者賴錦宏／攝影

濟南高新區管委會的生命科學城，依托「新醫藥，大健康」定位，將建成生物醫藥全球高地。位於城內的台資企業山東愛維德生物科技公司就是濟南新技術與新產業的代表之一，愛德維已引進日本木立蘆薈，獨創新萃取工藝，引進國際最新設備，進軍醫療健康領域，已初見成效。

投資愛德維的台商賴培錡表示，愛德維引進藥用蘆薈產品，治療燒燙傷藥用蘆薈產品，目前已有多種產品上市。他說，之所以落地濟南，是因濟南經商環境及政策都在大力幫扶台商，助力台商快速發展，對台商友善熱情，讓不少台商朋友一到濟南就愛上濟南。

賴培錡表示，目前濟南康養產業的佈局規劃是全面性的，可以作為一個全大陸的樣板城市。‍‍濟南北跨黃河的新舊動能先行區有台灣產業園，‍‍東邊有藥谷，西邊有國際醫學中心，‍‍南邊有康養文旅，從醫療大健康到相關‍‍產業鏈都匯集在一起，對康養產業是一個全面系統的打造，這是濟南最獨特的地方。

而台灣企業在這些領域具有相當的優勢，希望兩地能有更多的高質量的合作，在優惠的政策指引下，推動上下游產業更全面地整合，讓更多的台商來此投資興業。

山東愛維德生物科技公司成立於2016年，生產研發基地位於濟南生命科學城，其木立蘆薈種植基地位於該市商河縣張坊鎮，有一百一十畝。自日本引進的木立蘆薈，依托規模化的種植、先進的蘆薈加工萃取技術，為醫藥保健品、化妝品、食品提供各種技術指標的蘆薈原料，以運用高新技術開發生物資源，創造綠色健康精品，已成為國家高新技術企業。

愛維德目前已擁有20餘個產品、56個註冊商標、21項實用新型專利、7項發明專利，還有28項實用新型專利正在申請中。

來自台中的賴培錡強調，台灣生物科技有其優勢，也有成熟的產業鏈，希望有更多的台商進駐濟南藥谷產業園生命科學城，一起來探尋藥企背後的「科技密碼」。

台商 專利

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