滬生物醫藥產業 規模逾6000億人民幣

羅氏製藥中國總裁邊欣11日在上海表示：「有些（外資藥企）可能會有撤離的動作，但羅氏最近這幾年一直在加碼。我們之所以在上海建研發中心，目的在於跟本土的科學原創發現、臨床資源進行融合，真正形成在中國，為世界服務的夢想」。

中新社報導，上海首次舉辦的2021上海國際生物醫藥產業周11日開幕。上海今後每年將定期舉辦該活動，力爭構建又一國際化的生物醫藥產業交流平台。

現場包括羅氏製藥在內的一批海內外龍頭企業成為上海首批「世界級生物醫藥產業集群合作夥伴」。數據顯示，2020年，上海市生物醫藥產業規模超過6000億元（人民幣，下同），其中，相關工業總產值突破1400億元。

在邊欣看來，建設世界級生物醫藥產業集群有兩個關鍵點。一是更高水平的開放，讓更多人才在體系內部流動，同時也使科研院所、醫療機構的創新成果能够互享、互通。二是前沿和原始創新，包括醫療數據越來越重要，如何從造福患者的角度利用好醫療數據，也值得關注。

資料顯示，全球排名前20的藥企和醫療器械企業分別有18家和17家落戶上海，這些企業紛紛在滬設立中國區總部、研發中心或生產基地等。

阿斯利康全球首席執行官蘇博科在視頻發言中也表示，位於上海的阿斯利康全球研發中國中心完成了全面升級，將進一步提升其在全球研發鏈條中的地位。

在生物醫藥產業發展上，上海全市建立了6個國家級和17個市級臨床醫學研究中心，在生命科學、藥學等領域集聚了一批中國國內領先的科研院所。

上海今年出爐了「關於促進本市生物醫藥產業高質量發展的若干意見」，其內容覆蓋研發、臨床、製造、應用等全產業鏈的政策體系，也明確了上海生物醫藥產業未來3年內發展方向。上海已形成以張江為核心，以臨港新片區等5個特色園區為支撐，以其他特色基地為補充的「1+5+X」產業發展佈局，「張江研發+上海製造」聯動發展格局不斷優化。在當天的開幕活動上，上海生物醫藥前沿產業創新中心（籌）揭牌。