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逆勢高飛！特斯拉大陸市場9月銷量破5萬 月增逾3倍

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
9月特斯拉大陸國產車在大陸市場零售銷量為5萬2153輛，月銷量年增360%。（圖／取自新浪網）
9月特斯拉大陸國產車在大陸市場零售銷量為5萬2153輛，月銷量年增360%。（圖／取自新浪網）

全國乘用車市場信息聯合會（簡稱乘聯會）12日發布9月汽車產銷數據，數據顯示，9月分，特斯拉大陸國產車在大陸市場零售銷量為5萬2153輛，月銷量年增360%、較上月增305%，其中，特斯拉Model Y大陸國內銷量3萬3033輛，首次邁入3萬輛大關。

澎湃新聞報導，截至9月，特斯拉中國今年累計銷售已逾30萬輛，其中，大陸國內銷量已超過20萬輛，出口車型也已超過10萬輛。

從批發銷量來看，特斯拉中國9月批發銷量5萬6006輛，較上月增長27%，較去年同期增長394%，創下最新銷量紀錄。

之前2021年股東大會上，特斯拉CEO伊隆馬斯克表示，上海的超級工廠產量已經超過加州的弗里蒙特超級工廠。他稱讚上海的超級工廠有著「驚人的車輛品質和營運效率」。

隨著特斯拉等新能源車企的進一步走強，9月大陸國內新能源車零售呈現出大型企業集中效應。乘聯會數據顯示，比亞迪、特斯拉、上汽通用五菱三強廠商的銷量占總量高達49%，其中比亞迪大陸零售6萬9818輛、特斯拉大陸國產車零售5萬2153輛，上汽通用五菱3萬7151輛，3家企業已呈現出明顯的領先優勢。

另外，就整體市場來看，9月分，大陸乘用車零售158.2萬輛，年降17.3%，零售明顯偏弱。

不過，乘聯會秘書長崔東樹指出，從9月產能數據可以看到缺晶片的影響正在逐漸減弱，大陸產銷量的改善跡象已經在9月出現，10月有望迎來產銷量雙雙提升，明年年初可能將看到真正的有效改善。

特斯拉 上海 馬斯克

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