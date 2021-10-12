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向外購煤！李克強：樂見中蒙兩國擴大煤炭貿易規模

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸總理李克強（左）與蒙古國總理奧雲額爾登（右）舉行視訊會晤。（央視截圖）
大陸總理李克強（左）與蒙古國總理奧雲額爾登（右）舉行視訊會晤。（央視截圖）

大陸缺電，緊急向鄰國採購煤礦！大陸總理李克強12日下午在中南海紫光閣與同蒙古國總理奧雲額爾登舉行視頻會晤。李克強表示，希望中蒙開展多元化的能源合作，樂見兩國擴大煤炭貿易規模，實現互利共贏。

央視報導，李克強表示，中蒙是山水相連的鄰邦。兩國關係發展良好，務實合作持續推進。中方願同蒙方加強發展戰略對接，拓展重點領域合作，擴大雙邊貿易，在有效防控疫情前提下便利口岸通關、增加口岸過貨量。中方將一如既往支援蒙方發展經濟、改善民生、抗擊疫情，願提供力所能及的支援。

李克強強調，能源安全事關國計民生。「中國有豐富的煤炭資源，我們仍然希望開展多元化的能源合作，樂見兩國擴大煤炭貿易規模，實現互利共贏。中方鼓勵和支援兩國企業按照市場原則和商業規則積極開展合作，以長期合理穩定的價格保證能源供應鏈通暢安全」。

奧雲額爾登表示，蒙中是命運共同體，蒙方讚賞中方奉行親誠惠容的周邊外交理念。感謝中方向蒙方提供疫苗，兩國合作抗疫為國際社會樹立了典範。希雙方加強礦產、基礎設施建設、沙漠化防治等領域合作，提高邊境口岸過貨量，推動蒙中關係實現更大發展。

李克強 疫情 南海

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