江蘇支持台企復工 貸款逾百億

江蘇省台辦主任練月琴表示，今年以來省台辦繼續打出安商穩商「組合拳」，並專項安排信貸規模支持台企復工復產貸款需求，截至目前已發放貸款人民幣24.04億元（約新台幣103億元）。

練月琴與兩岸媒體座談時提到，新冠肺炎疫情發生後，針對疫情期間台企資金周轉困難、融資需求增加，省台辦與江蘇銀行公布綜合金融服務方案，在2020至2022年間，累計提供人民幣100億的授信額度，並專項安排信貸規模支援台企復工復產貸款需求，中小微台資企業最高可獲得額度人民幣200萬元的線上信用貸款。截至目前已發放貸款人民幣23.04億元。

在推動蘇台經貿合作平穩增長方面，練月琴指出，截至今年7月底，全省累計新批准台資專案超過2.93萬個，實際到帳台資超過840億美元，投資千萬美元以上項目超過6,500個。

她舉例，其中台積電南京廠去年完成產值62.9億元，吸引250多個產業鏈上下游項目跟進投資；友達光電增資18億美元建設低溫多晶矽顯示面板專案，成為昆山外資單體投資最大的產業專案；全球第一大印製電路板生產企業鵬鼎控股，投資人民幣50億元建設高階高密度互連（HDI）和先進類載板（SLP）智慧製造專案。

練月琴表示，接下來11月還將舉辦第三屆江蘇省紫峰獎獲獎企業頒獎典禮，12月兩岸企業家紫金山峰會也將如期舉辦。

練月琴說，去年舉辦兩岸企業家峰會創新發展研討會中，成立「蘇台企業合作聯盟」，圍繞江蘇重點培育的13個先進製造業集群和台資優勢重點產業，助推台企、國企、民企圍繞產業鏈供應鏈，已先後舉辦六場專題活動，近350家企業參與，33個專案達成初步合作協議。

昆山建設金融支持深化兩岸產業合作改革創新試驗區（簡稱「昆山金改區」）獲批成立一年多來，辦理大陸首筆人民幣對新台幣無本金遠期交割業務，全省首筆線上審核跨境人民幣結算電子單證業務、銀行間跨境人民幣融資業務先後落地。